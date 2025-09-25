台南佃西重劃案今開庭 檢察官論告廠商「是俎上肉」郭信良激動喊冤

台南市議會前議長郭信良、安南區佃西里長高進見涉以佃西重劃案廠商廖堅志提議買賣抵費地為由，索賄1300萬元被訴，一審郭、高分別判刑13年、9年，檢辯均不服上訴，台南高分院今開庭。檢察官花了1個多小時論告，形容廖是俎上肉，郭、高2人確實索賄。郭信良則喊冤說「一毛錢也沒拿」，一度激動說不出來話來。

郭、高均否認收賄、圖利罪，高則承認教唆偽證罪，另廖認罪。檢方上訴主張，原審未認定郭、高涉藉勢藉端勒索財物罪嫌，也認量刑太輕。同時，檢方對廖是否有自首適用，也一併上訴。

台南高分院合議庭今足足開了一整天開庭審理及辯論庭。檢方特別提到廖的匯款明細載明「黑里」二個字，指二個字代表「黑面」、「里長」，廖在帳戶交易上特別載明，是誰在要這筆錢。

然而，郭的律師反駁，在高勘驗筆錄上即顯示廖將錢轉給高，檢方指控郭涉案純屬臆測，是不存 在的事實，「黑里」兩個字也可能指的是「黑心的里長」。律師也認為，為了爭議1坪抵費地，對地主而言不到20萬，為了這20萬，讓地主能盡早登記，行求賄賂1300萬元，根本不符比例原則。

高的律師指出，廖交付這1300萬元，是履行口頭契約，相關支出也有明細，錢並沒有給郭。

檢方表示，本案原先不知道索賄一事，而是橋檢偵辦廖與地政局公務員是否涉不法時，怎麼出現郭與公務員談話，回溯去調郭的通聯記錄已逾6個月以上，是另案調取該上網經歷。

郭信良說，6月7日是受蔡連博之邀到場作見證，到場後，廖與高講好了，他就離開現場了。隔天6月8日他人不在場。他說，6月9日高拿了100萬元，要給他吃紅，當場叫高把錢拿回去。