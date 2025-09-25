快訊

花蓮堰塞湖溢流前「通報時間線」曝光 消防署：民眾1樓罹難檢介入了解

花36元買飲料中千萬！7-8月統一發票 7-11共開出4張千萬特別獎

台南佃西重劃案今開庭 檢察官論告廠商「是俎上肉」郭信良激動喊冤

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市議會前議長郭信良、安南區佃西里長高進見涉以佃西重劃案廠商廖堅志提議買賣抵費地為由，索賄1300萬元被訴，一審郭、高分別判刑13年、9年，檢辯均不服上訴，台南高分院今開庭。檢察官花了1個多小時論告，形容廖是俎上肉，郭、高2人確實索賄。郭信良則喊冤說「一毛錢也沒拿」，一度激動說不出來話來。

郭、高均否認收賄、圖利罪，高則承認教唆偽證罪，另廖認罪。檢方上訴主張，原審未認定郭、高涉藉勢藉端勒索財物罪嫌，也認量刑太輕。同時，檢方對廖是否有自首適用，也一併上訴。

台南高分院合議庭今足足開了一整天開庭審理及辯論庭。檢方特別提到廖的匯款明細載明「黑里」二個字，指二個字代表「黑面」、「里長」，廖在帳戶交易上特別載明，是誰在要這筆錢。

然而，郭的律師反駁，在高勘驗筆錄上即顯示廖將錢轉給高，檢方指控郭涉案純屬臆測，是不存 在的事實，「黑里」兩個字也可能指的是「黑心的里長」。律師也認為，為了爭議1坪抵費地，對地主而言不到20萬，為了這20萬，讓地主能盡早登記，行求賄賂1300萬元，根本不符比例原則。

高的律師指出，廖交付這1300萬元，是履行口頭契約，相關支出也有明細，錢並沒有給郭。

檢方表示，本案原先不知道索賄一事，而是橋檢偵辦廖與地政局公務員是否涉不法時，怎麼出現郭與公務員談話，回溯去調郭的通聯記錄已逾6個月以上，是另案調取該上網經歷。

郭信良說，6月7日是受蔡連博之邀到場作見證，到場後，廖與高講好了，他就離開現場了。隔天6月8日他人不在場。他說，6月9日高拿了100萬元，要給他吃紅，當場叫高把錢拿回去。

「一毛錢也沒拿」郭信良說，他自始至終都沒有拿錢，也沒有收到廖的一毛錢，高也交待1300萬元流向，總要收到錢，案子才會成立呀。他說，迄今想破頭也想不透，實在是太離譜了。

「一毛錢也沒拿」郭信良當庭喊冤，一度激動說不出來話來。圖／本報資料照
「一毛錢也沒拿」郭信良當庭喊冤，一度激動說不出來話來。圖／本報資料照

郭信良 台南 律師

延伸閱讀

檢方舉證不足被控賄選無罪 蕭景田：還我清白

蕭景田等27人獲判無罪理由出爐 士檢將研議是否上訴

澎湖縣議員歐中慨夫妻詐助理費 他認罪繳回犯罪所得獲緩刑定讞

涉30年前性侵殺人案再審獲無罪 呂金鎧謝法官信清白

相關新聞

京華城容積率…柯文哲笑他那麼傻 沈慶京：我只是「發牢騷」不是陳情

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲於京華城容積率案涉收賄、圖利罪，今傳喚威京集團主席沈慶京作證。沈慶京砲轟時任台北市副市...

挖角光寶科前高層違法來台設點 大陸立訊精密董事長王來春等4人遭訴

位於中國大陸廣東深圳的立訊精密工業董事長王來春，涉嫌挖角光寶科前事業群總經理吳英政，未經許可以陸資來台招募人才。新北地檢...

台北天空塔掏空案新事證！ 吹哨者揭富商、碩河開發副董逾2億金流

台北天空塔「The Sky Taipei」掏空案，碩河開發副董事長邱冠勲與董事、香港富商馬廷海被控將天空塔產權質押給大陸...

超馬好手林義傑被控當著作權蟑螂 二審逆轉無罪確定

改名「林瀚駩」的超馬好手林義傑經營真相智財顧問公司，被控與律師、會計師合作扮演「著作權蟑螂」，找影視公司授權抓盜版，向檢...

他遇臨檢竟不滿開罵三字經、揮鐮刀嗆警「要拚來拚」 下場出爐

彰化縣董姓男子去年因被劉姓員警攔檢，董男心生不滿竟對員警大罵三字經，還拿出鐮刀對警員揮舞，嗆說「還有一條咧，還有一條殺人...

檢抗告成功！陳啓昱羈押近10個月獲交保 高分院發回地院

台鹽公司前董事長陳啓昱等人遭控截流利潤，造成台鹽及台綠損失近4億元，台南地院3天前裁定陳600萬元交保，台南地檢署不服提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。