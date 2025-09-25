主嫌、槍手仍在逃！網紅鳳梨駕車遭開12槍 涉藏匿男延押遭駁

快訊

中央社／ 嘉義市25日電

網紅「鳳梨」吳泓逸7月間駕車載妻子行經嘉義市區，遭騎機車歹徒朝車連開12槍，無人傷。幕後主使者、槍手在逃，嘉檢日前聲請涉嫌藏匿人犯的張男延押遭駁回，已提抗告。

嘉義地方法院今天表示，這起槍擊案件中，涉嫌藏匿人犯的張姓男子於7月下旬被逮，嘉檢聲押獲准，檢方日前聲請延押。

嘉院說，張男已請辯護人提出記憶卡供檢警採證，顯然非有意掩飾案發經過。槍擊案的其中1名共犯潛逃出境，涉嫌開槍未到案的謝男既然和其他幕後指使者共謀犯罪，本可能事先對於犯案後如何滅證及逃亡方式預先規劃安排，並無證據顯示與藏匿人犯的張男有關聯性。

嘉院表示，張男既已坦承犯行，且就共犯分工情形供述明確，未見有所隱瞞，更主動提出記憶卡配合偵查機關調查，張男滅證或串證可能性已大幅降低，已無繼續羈押必要性，因此，駁回檢方延長羈押聲請，諭知新台幣15萬元交保，並限制住居且禁止與共犯聯繫接觸，如有違反，依法再執行羈押。

嘉義市警察局第一分局於7月15日晚上8時5分接獲通報，指博愛路二段發生槍擊案，警方到場時雙方均已離去，無人受傷。調閱案發周邊路口監視器，確認吳泓逸為遭槍擊車輛駕駛，現場遺留12顆彈殼，已鎖定槍手身分追緝中。

警方表示，開槍歹徒射擊時鎖定吳男車輛右後方，所幸吳男與其妻子均無受傷；槍手行凶後，將犯案機車停在路邊，改搭接應車輛逃逸。

檢警於案發2天後逮捕協助槍手逃亡的林姓男子，檢方依有串證、湮滅證據之虞，向嘉院聲請羈押禁見獲准；嘉檢日前聲請延押，嘉院已裁定延押2個月。

網紅「鳳梨」吳泓逸7月間駕車載妻子行經嘉義市區，遭騎機車歹徒朝車連開12槍，無人傷。圖／翻攝鳳梨吳泓逸臉書
網紅「鳳梨」吳泓逸7月間駕車載妻子行經嘉義市區，遭騎機車歹徒朝車連開12槍，無人傷。圖／翻攝鳳梨吳泓逸臉書

槍擊 嘉義 警察 網紅

