挖角光寶科前高層違法來台設點 大陸立訊精密董事長王來春等4人遭訴

位於中國大陸廣東深圳的立訊精密工業董事長王來春，涉嫌挖角光寶科前事業群總經理吳英政，未經許可以陸資來台招募人才。新北地檢署今依涉嫌違反兩岸關係條例，起訴王來春、吳英政及吳的下屬張宗凱、吳雯萍4人，並對人在境外的王發布通緝。

專攻精密製造業的立訊精密工業，是大陸通信及汽車消費電子大廠。2018年2月間，王來春以香港立景創新名義收購上市公司光寶科可攜式影像事業群部門，為使該部門在台灣地區繼續營業，於是在同年3月間，以香港立景科技名義向經濟部投資審議申請來台設立僑外資立景有限公司，遭投審司陸資為由駁回申請。

為轉進台灣，王來春指示身為光寶科可攜式影像事業群部門前總經理的吳英政，於同年6月19日在台成立立景創新科技，實際上便是以原本收購的光寶科公司該部門資產在台營運，並於2021年間陸續更換負責人為吳男舊部屬張男和吳女，將公司更名為晶鑠科技在台繼續營業。

晶鑠科技藉由自人力銀行網站招聘數位軟體工程師、系統韌體工程師、顯示產品電子工程師及鏡頭模組光學工程師等科技人才，實則為廣州立景公司在台從事光學模組硬體研發，再將研發成果交由廣州立景公司負責產品製造及銷售。