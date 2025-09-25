快訊

台北天空塔掏空案新事證！ 吹哨者揭富商、碩河開發副董逾2億金流

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北天空塔「The Sky Taipei」掏空案，碩河開發副董事長邱冠勲與董事、香港富商馬廷海被控將天空塔產權質押給大陸商，掏空挪用10億元，台北地檢署本月16日偵結，認為特別股認購及款項運用由馬廷海負責，邱涉背信不起訴，馬通緝中。近日吹哨者直指馬、邱之間有高達美金742萬元（約新台幣2.2億元）資金往來，並提出交易明細新事證給檢方，此案訴訟進展引發關注。

據了解，馬廷海公司的前員工為吹哨人，已向檢方提供新事證揭發馬廷海、邱冠勲間有美金742萬元金流，全案是否還有內幕隱情，尚待檢調釐清。吹哨者另揭露，本案已有Lion Best投資人提出刑事告訴，質疑認購Lion Best公司發行的B檔債券的認購人上市公司富相疑似公告不實。

吹哨者爆料，馬廷海實質掌控的New Charm公司及Chance Boom公司於案發期間，竟有共計高達約742萬美元流入邱冠勲及其個人持有的Lion Best公司帳戶，且揭露不起訴處分書中有諸多矛盾。碩河公司現任董事長等告發人認為，流入邱冠勳個人帳戶中的311萬美元，檢調有深入查明必要。

吹哨者提出的資料顯示，馬廷海持有的New Charm公司2021年至2023年間，透過王道銀行香港分行及東亞銀行帳戶，分次將總計約220萬美元匯入邱冠勲於元大銀行香港分行的個人帳戶。馬廷海的Chance Boom公司也於2022年至2023年間，透過王道銀行香港分行，將總計91萬美元匯入邱冠勳於元大銀行香港分行的個人帳戶。短短2年間，馬廷海透過公司匯入邱冠勳個人帳戶共約311萬美元。另，馬廷海New Charm公司在2022年間，也分次匯入總計431萬美元治邱冠勳Lion Best公司帳戶。

北檢日前不起訴查出，第二次特別股認購款項，有美金663萬餘元款項透過Green Heaven公司借予馬廷海持有的New Charm公司，其中21萬餘元美金匯入邱冠勲名下。檢方查出，此款項是馬廷海償還給邱冠勲家族經營的億和汽車向New Charm公司購屋的解約款，邱冠勲不知款項來源。

北檢日前不起訴指出，第一次、第二次特別股認購及款項運用都是馬廷海負責，馬廷海2019年6月15日出境迄今未歸，顯已逃匿，依背信罪嫌發布通緝。邱冠勲經搜索，未查到與馬有犯意聯絡相關事證，無從究有無共謀，犯罪嫌疑不足，給予不起訴處分。

台北市信義區新地標「台北天空塔」（左）。圖／本報資料照片
吹哨者揭露碩河開發副董事長邱冠勲與董事、香港富商馬廷海間有折合新台幣逾2億元的金流。圖／吹哨者提供
