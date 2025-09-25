檢方舉證不足被控賄選無罪 蕭景田：還我清白

國民黨前中常委蕭景田。聯合報記者李隆揆／攝影

前國民黨中常委蕭景田被控助同黨北市議員林杏兒當選而賄選。士院認定，難認蕭景田自行掏腰包贊助同黨里長競選經費為買票，檢方舉證不足，今天判決蕭景田等27人無罪，可上訴。

蕭景田今天上午到場聆判，宣判後接受媒體訪問時表示，檢方應該會上訴，非常感謝法官還他清白，也證明他沒有涉及不法，也感謝所有關心、支持他的人，希望檢調辦案落實無罪推定。士林地檢署表示，將於收到判決後，研議是否提起上訴。

根據士林地方法院新聞稿，依卷證內容，僅能證明6名被告曾於民國111年11月22日收到蕭景田、國民黨台北市北投區黨部主委曾繁川拜訪時交付的新台幣1萬元；另1名被告是在其他時間收到曾繁川返還的選舉保證金2萬元；其他被告則均無法證明曾於同年月日收到蕭景田、曾繁川所交付的1萬元。

新聞稿表示，根據國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等人證述，就曾收到1萬元的里長，當時蕭景田、曾繁川雖曾表達多支持林杏兒，並發放林杏兒的競選文宣，但里長選舉實務，除了政黨發給的補助外，也常見他人私下贊助競選經費。

士院表示，經調取扣案裝現金的信封袋，發現均為其他別人集資數千元祝其「高票當選」的紅包袋，而蕭景田身為前國民黨中常委、北投區黨部前主委，又經營溫泉酒店，於公於私，自行掏腰包贊助北投、士林區的同黨里長競選經費，並要求選區黨部執行長曾繁川陪同拜訪，未偏離常情。

士院也提到，林杏兒前次落選，選情緊急，蕭景田、曾繁川於拜訪時，順帶拜託支持，以求國民黨議員候選人得以4席全上，如此「拉票」「催票」動員，也屬政黨競爭情況常見，難認是對里長的「買票」行為。

根據新聞稿，其中部分被告或其配偶，原被國民黨劃分為林杏兒的責任里，理當為林杏兒造勢，無需加以「賄選」之必要，檢方舉證不足，據此，判決蕭景田等人無罪，本件可上訴。

本案起於，士林地檢署指控，蕭景田與林杏兒樁腳曾繁川等人，涉嫌於111年11月22日拜訪士林區、北投區里長候選人，交付裝有林杏兒選舉文宣及現金的信封袋，涉賄選金額共計11萬元。

檢方於112年2月間依公職人員選舉罷免法投票行賄罪，起訴蕭景田、曾繁川與多名里長候選人，並建請沒收犯罪所得。案經審理2年多的時間，日前辯論終結，今天士院做出一審判決。