網紅孫生涉拍性影像遭訴 母親偷皮夾涉竊盜罪也起訴了
網紅孫生涉嫌妨害姓影像等罪遭台北地檢署起訴，其母也因遭控在台北市士林區一家床墊店行竊皮夾，涉嫌竊盜罪，士林地檢署近日偵結，依竊盜罪嫌起訴。
起訴指出，孫女今年2月3日下午5時許在士林區一家床墊店中，趁無人注意，偷走趙姓店員放在辦公座位後方櫃子裡的藍色皮夾，該皮夾價值1000元，裡面裝有現金8000元、價值2000元的禮券及身分證件，孫女得手後離去，趙姓店員發現皮夾不見後報警處理，調閱店內監視器畫面後得知孫女涉案。
據悉，孫女先前曾多次涉犯竊盜案，最近一次是遭高等法院裁定徒刑1年8月，去年11月6日執行完畢出獄，未料又犯案遭逮。
孫女在偵查中否認犯行，自稱案發當天都在家沒出門，但檢警清查相關監視器影像及悠遊卡紀錄，戳破孫女謊言，確認孫女確實涉案，日前偵結依竊盜罪嫌起訴孫女。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言