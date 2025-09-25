網紅孫生涉拍性影像遭訴 母親偷皮夾涉竊盜罪也起訴了

快訊

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

士林地檢署。記者李隆揆／攝影
士林地檢署。記者李隆揆／攝影

網紅孫生涉嫌妨害姓影像等罪遭台北地檢署起訴，其母也因遭控在台北市士林區一家床墊店行竊皮夾，涉嫌竊盜罪，士林地檢署近日偵結，依竊盜罪嫌起訴。

起訴指出，孫女今年2月3日下午5時許在士林區一家床墊店中，趁無人注意，偷走趙姓店員放在辦公座位後方櫃子裡的藍色皮夾，該皮夾價值1000元，裡面裝有現金8000元、價值2000元的禮券及身分證件，孫女得手後離去，趙姓店員發現皮夾不見後報警處理，調閱店內監視器畫面後得知孫女涉案。

據悉，孫女先前曾多次涉犯竊盜案，最近一次是遭高等法院裁定徒刑1年8月，去年11月6日執行完畢出獄，未料又犯案遭逮。

孫女在偵查中否認犯行，自稱案發當天都在家沒出門，但檢警清查相關監視器影像及悠遊卡紀錄，戳破孫女謊言，確認孫女確實涉案，日前偵結依竊盜罪嫌起訴孫女。

