蕭景田等27人獲判無罪理由出爐 士檢將研議是否上訴

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

國民黨前中常委蕭景田。記者李隆揆／攝影
國民黨前中常委蕭景田遭控2022年九合一選舉時，為求同黨台北市議員候選人林杏兒當選，與同黨北市第一選區（士林、北投）執行長曾繁川走訪行賄多名里長候選人，士林地院今早宣判蕭等27人無罪，下午說明判決理由。

法院說明，檢方雖起訴蕭景田、曾繁川及25名里長候選人，指2人2022年11月間交付1萬元至2萬元現金給里長候選人，主張27人涉嫌違反公職人員選舉罷免法等犯行，但相關事證僅能證明部分里長候選人曾收到蕭、曾2人交付的現金，其中還包含曾繁川退還的選舉保證金2萬元，無法證明其他里長候選人也有收到錢。

針對部分里長候選人收到蕭、曾2人交付的現金，2人雖有表達「多支持林杏兒」，甚至發放林的競選文宣，但在里長選舉中，除了政黨發給的補助外，實務上也常見他人私下贊助經費，這在此案有其他里長及國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等人作證，從扣案證物看，忠誠里里長曾坤來也有由其他人集資數千元，祝他「高票當選」。

案發時，蕭景田身為國民黨中常委、北投區黨部前主委，又在北投區經營麗禧溫泉酒店，於公於私，自掏腰包贊助北投、士林區的同黨籍里長競選經費，並要求該選區黨部執行長曾繁川陪同拜訪，未偏離常情。

再者，林杏兒前次落選，選情較緊急，蕭、曾2人拜訪時順帶拜託支持，以求國民黨市議員候選人4席全上，如此拉票、催票動員，是政黨競爭下常見的動作，難認是對里長「一票多少錢」的「買票」行為，更何況部分里長候選人本就被國民黨劃分為支持林杏兒的責任里，理當為林造勢，無須加以「賄選」，綜上諭知蕭、曾及里長候選人等27名被告無罪。

對此，士林地檢署表示，將在正式收到判決後，研議是否提起上訴。

