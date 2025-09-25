快訊

澎湖縣議員歐中慨夫妻詐助理費 他認罪繳回犯罪所得獲緩刑定讞

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

澎湖縣議員歐中慨夫妻涉詐領助理費案，一審遭澎湖地院分別判刑8年及3年10個月，他不服上訴，二審開庭到一半卻改口認罪、繳回犯罪所得爭取緩刑，高等法院高雄分院因此改判他2年有期徒刑並給予緩刑5年，由於高雄高分檢並未提起上訴，全案因此定讞。

歐中慨從2010年3月1日起到2014年12月25日期間，擔任澎湖縣議會第17屆議員，但卻浮報助理費，指示蘇姓及呂姓助理提供帳戶，讓歐中慨得以以此向澎湖縣議會不實申報請領助理費補助，4年期間詐領助理費補助高達111萬餘元。

法官查出，歐中慨每月不實申報4萬元助理費補助，但實際給蘇姓及呂姓助理的薪資，卻分別僅3萬及1萬8千元，其餘流進歐中慨的口袋中挪作他用，甚至蘇姓及呂姓助理還只是擔任歐中慨家中開設的電器行員工。

一審澎湖地院審理後，因蘇姓及呂姓助理雖涉犯非公務員與公務員共同犯利用職務機會詐取財物罪，但2人皆自白，同時是因受雇於歐中慨夫妻，被動參與犯行，且沒有從中獲得犯罪所得，因此減輕其刑，僅各判刑2年及1年10個月，皆褫奪公權2年。

不過歐中慨夫妻犯後否認犯行，其中歐中慨浮報助理薪資詐領時間長達4年之久，傷害人民對公僕的信賴，歐中慨的顏姓妻子與歐共同經營電器行，卻共同詐領助理費，因此法官對歐中慨判刑8年、褫奪公權4年，顏姓妻子判刑3年8月、褫奪公權3年。

歐中慨原本拒不認罪，但上訴高等法院高雄分院澎湖庭後，由於法官說明認罪得緩刑，歐中慨庭中因此改口願意認罪，繳回犯罪所得，希望換取緩刑，法官因此改判他有期徒刑2年、褫奪公權2年，並宣告緩刑5年，而由於高檢署高雄分檢並未提起上訴，全案因此定讞。

澎湖縣議員歐中慨涉詐領助理費，認罪繳回犯罪所得後，順利換取緩刑。圖／翻攝澎湖縣議會官網
澎湖縣議員歐中慨涉詐領助理費，認罪繳回犯罪所得後，順利換取緩刑。圖／翻攝澎湖縣議會官網

澎湖縣 法官 夫妻

