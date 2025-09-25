聽新聞
0:00 / 0:00
網路流傳疑成功嶺役男受傷照片 台中地檢分案偵辦
網友張貼疑似成功嶺邵姓役男射擊訓練致臉部受創照片，十軍團認相關照片無法確認是否為受傷人員，籲外界勿不當傳送，否則恐涉違個資法，台中地檢今天已主動分案偵辦。
邵姓役男22日在台中市成功嶺營區執行步槍射擊訓練時受傷送醫，軍方初步排除槍枝機械問題，待釐清是不慎或人為因素造成，傷者已轉送三軍總醫院。
陸軍第十軍團指揮部表示，部分媒體報導及網路流傳疑似軍職人員受傷照片，因相關照片無法確認為受傷人員，且恐涉侵害當事人人格及隱私權，呼籲外界勿不當傳送及引用。
台中地方檢察署今天發布新聞稿表示，有網友於社群平台發文指稱疑似軍職人員受傷照片，並於網路流傳，引起媒體廣泛報導及關注；對此不詳人士涉及違反個人資料保護法等犯罪嫌疑，地檢署已於今天主動分案，指派檢察官積極查辦釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言