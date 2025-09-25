新北準新郎男警想追俏同事 擅用警用小電腦偷查個資緩起訴

新北市海山警分局一名已訂婚的吳姓派出所男警員，趁執勤以警用小電腦偷查同單位一名女警個資，遭新北地檢署緩起訴。圖／示意圖，非當事人，聯合報系資料照片

新北市海山警分局一名已訂婚的吳姓派出所男警員，2023年8月間，疑似暗戀同單位一名俏女警，竟趁執勤以警用小電腦偷查女警個資。由於他事後坦承犯行、深表悔悟，新北地檢署將他緩起訴1年，需支付公庫3萬元並參與12小時法治教育。

據了解，吳員疑似因喜歡上面貌姣好的女同事，卻又礙於已訂婚的身分不敢公開追求，竟在2023年8月13日凌晨0時許執行路檢勤務時，用小電腦偷查該女方車籍資料、戶役政資料及線上相片等個資，被分局發現移送法辦。

吳員到案後，坦承濫用職務非法使用M-Police系統偷查女同事。檢方考量他坦承不諱且沒有前科，僅因一時失慮才觸法，經此教訓當知警惕而無再犯之虞，處分緩起訴1年，期間需支付公庫3萬元並參與12小時法治教育。