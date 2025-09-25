快訊

涉30年前性侵殺人案再審獲無罪 呂金鎧謝法官信清白

中央社／ 台北25日電

麵包師傅呂金鎧涉犯民國82年中興大學女學生命案，遭判刑20年定讞。呂男聲請再審獲准後，台灣高等法院今天判決無罪，可上訴。呂男聆判後表示，感謝法官相信他是清白的。

呂金鎧聆判後，在親友、律師團、台灣冤獄平反協會及聲援者陪同下，為死者默哀30秒。呂金鎧接受媒體聯訪時表示，民國82年的司法並沒有像現在這麼進步，感謝現今的法官相信他是清白的，這件事情他真的沒有做，現在判他無罪，可以給過世父母及社會大眾一個交待，也感謝四姊呂秋容32年來陪著他各方面奔波。

台灣冤獄平反協會發布新聞稿指出，呼籲檢察官不要上訴，讓呂金鎧的平反之戰得以告終，也提出本案多項重點，分別是「呂金鎧1994年遭收押入看守所，2006年有罪確定，無辜入獄」「新DNA鑑定證明受冤，2012年協會立案救援」「多管齊下，爭取重審」「第四次再審救濟，終於推開法院大門」。

全案緣於，中興大學1名女大學生民國82年間經家教中心安排，前往當時台北縣中和市（新北市中和區）1處公寓3樓面談後喪命；檢警追查，認為公寓住戶麵包師傅呂金鎧與借住的友人陳錫卿涉有重嫌，83年初將2人查獲到案。

檢警指控，有妨害風化前科的陳錫卿82年12月17日假釋，投靠獄中認識的呂金鎧；同年月22日，陳錫卿佯稱找家教，家教中心安排女大學生前往面談，陳錫卿及呂金鎧合力制伏女大生並性侵得逞，另以衛生褲在女大生頸部打死結，造成女大生窒息死亡。

新北地方法院判處陳錫卿、呂金鎧死刑，案經最高法院多次發回，台灣高等法院更六審認定呂金鎧曾以衛生褲在女大生頸部打結但未致命，是陳錫卿另行起意打死結後才導致女大生死亡，因此依對女子以強暴方法而為性交罪、殺人未遂罪，判呂金鎧20年徒刑、陳錫卿死刑。

呂金鎧在更六審判決後捨棄上訴而定讞，陳錫卿繼續上訴。陳錫卿案經最高法院98年間判決死刑定讞。呂金鎧101年假釋出獄。呂金鎧聲請再審，台灣高等法院裁定准許再審，經檢方抗告，最高法院撤銷發回；高院今年4月更裁准許再審，經審理後，今天宣判。

呂金鎧被控姦殺范姓女大學生，台灣高等法院更六審判他20年徒刑，呂入獄至19年多才假釋。呂聲請再審獲准，高院今改判無罪，呂和一路支持她的姊姊呂秋容聽完宣判後開心擁抱。聯合報記者王宏舜／攝影
呂金鎧被控姦殺范姓女大學生，台灣高等法院更六審判他20年徒刑，呂入獄至19年多才假釋。呂聲請再審獲准，高院今改判無罪，呂和一路支持她的姊姊呂秋容聽完宣判後開心擁抱。聯合報記者王宏舜／攝影

