為求議員林杏兒當選…蕭景田涉賄案審理近3年 27被告今皆判無罪

國民黨前中常委蕭景田遭控2022年九合一選舉期間為求同黨台北市議員候選人林杏兒當選，與同黨北市第一選區（士林、北投）執行長曾繁川走訪行賄選區25名里長及候選人，士林地檢前年偵結依選罷法投票行收賄罪嫌起訴，士林地院今審結，27名被告全數獲判無罪。

全案源於，2022年選舉期間，蕭景田在曾繁川陪同、協助下走訪士林、北投25名里長候選人，其中有13人是時任里長，蕭被控在拜訪行程中將裝有林杏兒選舉文宣及現金6000元至1萬元的信封袋交給里長候選人，檢方清查後認定蕭等27人涉嫌選罷法投票行收賄罪，2023年2月偵結起訴。

2022年底，調查局人員前往蕭景田彰化住處，蕭翻牆逃跑，檢方對蕭發布通緝，他神隱數日後，2023年1月3日自行到案，檢方訊後聲押，法院認定蕭有逃亡之虞，但無羈押必要，裁定800萬元交保，限制出境、出海，直到今年9月13日限制到期前，仍認蕭出境後滯留不歸可能性高，裁定延長限制期限。

偵查中，蕭景田、曾繁川及涉案里長候選人否認涉及不法。蕭供稱，他是自掏腰包給同黨里長候選人的競選補助費，提前祝賀高票當選，並非行賄；曾供稱，他只是陪同黨內長官拜訪選區提名的里長，意在替里長加油打氣，現金是拿來補助里長舉辦活動的經費，是過去慣例，無關賄選。

涉案里長候選人則稱，蕭給的現金只是加菜金，拜訪行程中未提支持林杏兒，只希望政黨提名人全都當選，部分里長候選人自認是其他市議員候選人支持者，說明蕭不可能行賄自己。

法院審理期間，蕭等被告皆持續否認犯行，勘驗相關訊問影像時，部分里長候選人提出案發時迷迷糊糊被調查人員帶走，「車上就一直問問題」、「調查局的的人說黨部電腦都被扣，其他里長都認了，態度又很凶」，辯護人也不斷質疑檢調有不正訊問情況。

蕭進一步說明，他因為不熟地方里長候選人及拜會路線，請曾協助，每個對象大概只見2至3分鐘，主要想替對方加油打氣，至於現金則是自掏腰包準備的政治獻金，像婚喪喜慶，是人情世故、敦親睦鄰、小額捐款，非黨的指示，也因為是自己的錢，所以當然不用跟誰報帳，自己從政多年，這樣的政治獻金很常見。

他強調，曾是地方黨部黨工，有他們自己要推舉的人，地方上也有劃分責任區，去支持自己規劃的市議員候選人，他不可能找曾支持林杏兒，拜會過程中也未提特定候選人，只希望「藍營全上」。

士林地方法院歷經2年7月審理，認定蕭、曾及里長候選人等被告27人，涉嫌選罷法投票行收賄罪罪嫌不足等，今審結宣判無罪，理由待說明。