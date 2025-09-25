快訊

孫生對4女性侵猥褻、拍性影像還當庭扯謊 北檢起訴求重刑

中職／「老家已被洪水吞沒」周思齊宣布推動光復鄉修復計畫

竹科旁驚爆警匪槍戰！警追槍砲要犯連開10多槍 嫌犯衝撞逃脫

為求議員林杏兒當選…蕭景田涉賄案審理近3年 27被告今皆判無罪

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

國民黨前中常委蕭景田遭控2022年九合一選舉期間為求同黨台北市議員候選人林杏兒當選，與同黨北市第一選區（士林、北投）執行長曾繁川走訪行賄選區25名里長及候選人，士林地檢前年偵結依選罷法投票行收賄罪嫌起訴，士林地院今審結，27名被告全數獲判無罪。

全案源於，2022年選舉期間，蕭景田在曾繁川陪同、協助下走訪士林、北投25名里長候選人，其中有13人是時任里長，蕭被控在拜訪行程中將裝有林杏兒選舉文宣及現金6000元至1萬元的信封袋交給里長候選人，檢方清查後認定蕭等27人涉嫌選罷法投票行收賄罪，2023年2月偵結起訴。

2022年底，調查局人員前往蕭景田彰化住處，蕭翻牆逃跑，檢方對蕭發布通緝，他神隱數日後，2023年1月3日自行到案，檢方訊後聲押，法院認定蕭有逃亡之虞，但無羈押必要，裁定800萬元交保，限制出境、出海，直到今年9月13日限制到期前，仍認蕭出境後滯留不歸可能性高，裁定延長限制期限。

偵查中，蕭景田、曾繁川及涉案里長候選人否認涉及不法。蕭供稱，他是自掏腰包給同黨里長候選人的競選補助費，提前祝賀高票當選，並非行賄；曾供稱，他只是陪同黨內長官拜訪選區提名的里長，意在替里長加油打氣，現金是拿來補助里長舉辦活動的經費，是過去慣例，無關賄選。

涉案里長候選人則稱，蕭給的現金只是加菜金，拜訪行程中未提支持林杏兒，只希望政黨提名人全都當選，部分里長候選人自認是其他市議員候選人支持者，說明蕭不可能行賄自己。

法院審理期間，蕭等被告皆持續否認犯行，勘驗相關訊問影像時，部分里長候選人提出案發時迷迷糊糊被調查人員帶走，「車上就一直問問題」、「調查局的的人說黨部電腦都被扣，其他里長都認了，態度又很凶」，辯護人也不斷質疑檢調有不正訊問情況。

蕭進一步說明，他因為不熟地方里長候選人及拜會路線，請曾協助，每個對象大概只見2至3分鐘，主要想替對方加油打氣，至於現金則是自掏腰包準備的政治獻金，像婚喪喜慶，是人情世故、敦親睦鄰、小額捐款，非黨的指示，也因為是自己的錢，所以當然不用跟誰報帳，自己從政多年，這樣的政治獻金很常見。

他強調，曾是地方黨部黨工，有他們自己要推舉的人，地方上也有劃分責任區，去支持自己規劃的市議員候選人，他不可能找曾支持林杏兒，拜會過程中也未提特定候選人，只希望「藍營全上」。

士林地方法院歷經2年7月審理，認定蕭、曾及里長候選人等被告27人，涉嫌選罷法投票行收賄罪罪嫌不足等，今審結宣判無罪，理由待說明。

判決出爐，蕭景田說，想必檢方會上訴，但感謝這段時間關心自己的人，也謝謝法院證明他未涉不法，希望檢調落實無罪推定，司法對於對被告有利的事證也應參考。

國民黨前中常委蕭景田遭控2022年九合一選舉期間為求同黨台北市議員候選人林杏兒當選，與同黨北市第一選區（士林、北投）執行長曾繁川走訪行賄選區25名里長及候選人，士林地檢前年偵結依選罷法投票行收賄罪嫌起訴，士林地院今審結，27名被告全數獲判無罪。記者李隆揆／攝影
國民黨前中常委蕭景田遭控2022年九合一選舉期間為求同黨台北市議員候選人林杏兒當選，與同黨北市第一選區（士林、北投）執行長曾繁川走訪行賄選區25名里長及候選人，士林地檢前年偵結依選罷法投票行收賄罪嫌起訴，士林地院今審結，27名被告全數獲判無罪。記者李隆揆／攝影

蕭景田 林杏兒 九合一選舉

延伸閱讀

柯文哲行賄「重中之重」案情明朗化？今詰問也不認罪沈慶京

柯文哲涉收賄案明進入「高潮」 被控行賄人沈慶京轉證人作證

危老熱潮上帝也瘋狂？士林70年地標教堂將重建 想買也買不到

韓統一教主涉行賄尹錫悅妻子 送名牌包、鑽石項鍊遭押

相關新聞

為求議員林杏兒當選…蕭景田涉賄案審理近3年 27被告今皆判無罪

國民黨前中常委蕭景田遭控2022年九合一選舉期間為求同黨台北市議員候選人林杏兒當選，與同黨北市第一選區（士林、北投）執行...

含冤32年！被控性侵殺害女大生關了19年 呂金鎧再審今改判無罪

麵包師呂金鎧被控姦殺范姓女大學生，台灣高等法院更六審判刑20年，他喊冤，但不想受訟累而沒再上訴。台灣高等法院審理同案被告...

台鹽綠能弊案／陳啓昱羈押近10個月獲交保 檢抗告

台鹽綠能公司前董事長陳啓昱等人遭控截流利潤，造成台鹽及台綠損失近4億元，台南地院3天前裁定陳600萬元交保；由於陳啓昱曾...

逆倫悲劇！新北男攜父尋短遭拒 東眼山強押溺斃弒父判11年

「我們一起去死好不好？」新北市楊男因不堪長年心理壓力與家庭衝突，去年8月間攜七旬父上東眼山尋死遭拒，竟痛下殺手奪去老父性...

福和客運退出市場欠勞健保等1240萬元 負責人曾獲創業楷模今遭管收

曾在國內客運占一席之地的福和客運公司，受疫情衝擊已停止營運。福和客運滯納勞健保等費用，又有脫產行為，行政執行署宜蘭分署認...

成功嶺中彈二兵血肉模糊照曝...外流者慘了！檢分案追違反個資法

台中成功嶺營區昨下午打靶嚴重意外，陸軍邵姓義務役二兵使用T91步槍射擊訓練時子彈突然擊發，釀邵左臉重創、眼球掉落有失明之...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。