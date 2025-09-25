詐團車手「黑吃黑」私吞300萬元 遭囚禁15天毆打

快訊

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

警方查獲詐團囚禁「黑吃黑」車手。記者林保光／翻攝
高雄左營某茶行幫派分子黃姓男子涉嫌吸收詐團車手，因旗下2名車手「黑吃黑」私吞300萬元詐款，強行囚禁2人15天，並向家屬勒贖。警方在家屬交付贖款時救出2人，先後逮捕黃男等11人，依詐欺、恐嚇取財、妨害自由罪嫌移送法辦。

警方調查，劉姓（28歲）、黃姓（23歲）2男子加入黃姓男子（27歲）的車手集團，去年受指派收詐款，黃男認為劉等2人私吞300萬詐款，找人騙出2人，輾轉押到高雄市三民區租屋囚禁，找人毆打劉、黃，逼迫簽立本票，並涉嫌向家屬勒贖；劉、黃2人由詐團車手變成遭勒索的被害人。

家屬接到勒贖電話後向警方報案，刑事局南部打擊犯罪中心與高雄市警方成立專案小組，報請橋頭地檢署檢察官指揮偵辦，展開救援行動。警方趁家屬到三民區要交80萬元贖款時，控制看守囚禁處的彭姓少年，救出劉、黃，並陸續發動4波拘捕行動，才逮捕集團首腦黃姓男子和楊姓男子（26歲）等11名成員，查扣K他命等毒品。

警方今天召開記者會表示，黃男涉嫌吸收成員加入詐騙車手集團，已造成至少43人受害、遭騙走總金額逾4000萬元，全案依詐欺、恐嚇取財、妨害自由等罪嫌，移送檢方偵辦後，檢方在9月18日將全案提起公訴。

相關新聞

為求議員林杏兒當選…蕭景田涉賄案審理近3年 27被告今皆判無罪

國民黨前中常委蕭景田遭控2022年九合一選舉期間為求同黨台北市議員候選人林杏兒當選，與同黨北市第一選區（士林、北投）執行...

含冤32年！被控性侵殺害女大生關了19年 呂金鎧再審今改判無罪

麵包師呂金鎧被控姦殺范姓女大學生，台灣高等法院更六審判刑20年，他喊冤，但不想受訟累而沒再上訴。台灣高等法院審理同案被告...

台鹽綠能弊案／陳啓昱羈押近10個月獲交保 檢抗告

台鹽綠能公司前董事長陳啓昱等人遭控截流利潤，造成台鹽及台綠損失近4億元，台南地院3天前裁定陳600萬元交保；由於陳啓昱曾...

失去青春現已65歲…死刑改無罪 呂金鎧向天上父母喊：兒子真的沒有錯

麵包師呂金鎧被控姦殺范姓女大學生，台灣高等法院更六審判刑20年，他蒙冤但不想受訟累、未上訴，入獄19年多才獲假釋。高院審...

成功嶺中彈二兵血肉模糊照曝...外流者慘了！ 檢分案追違反個資法

台中成功嶺營區昨下午打靶嚴重意外，陸軍邵姓義務役二兵使用T91步槍射擊訓練時子彈突然擊發，釀邵左臉重創、眼球掉落有失明之...

逆倫悲劇！新北男攜父尋短遭拒 東眼山強押溺斃弒父判11年

「我們一起去死好不好？」新北市楊男因不堪長年心理壓力與家庭衝突，去年8月間攜七旬父上東眼山尋死遭拒，竟痛下殺手奪去老父性...

