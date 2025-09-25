台中17歲少年砍死女大生…律師竟說「不能判死刑」？
台中市年僅17歲的駱姓少年，持40公分長刀，在44秒內狂砍20歲前女友31刀，冷血將女友砍到倒臥血泊中，離開後又回頭再補幾刀，置顏女於死地，兇殘程度令人震驚。根據警方調查，駱姓少年赴約前已拆除機車車牌又預藏刀具，顯示是預謀犯案。而他在逃亡過程中，先是騎車到苗栗，接著又轉搭火車試圖製造行蹤斷點，但最後仍被警方逮捕。
少年法庭介入 收容與調查並行
案件進入司法程序後，少年法庭法官認定駱姓少年具暴力傾向、情緒控管能力不足，且家庭管教功能不彰，依法裁定收容，並送往少年觀護所。先以「保護事件」進行調查，若認定少年涉犯最輕本刑五年以上之重罪（如殺人），將依少年事件處理法移送地檢署，由檢察官偵辦，後續進入刑事審判程序。
楊軒廷律師：未成年不得判死刑
儘管本案情節重大，引發社會譁然，但根據刑法及少年事件處理法，未滿18歲之少年即使犯下殺人罪，依法不得判處死刑或無期徒刑。最重刑度為有期徒刑，並視其悔意、家庭背景、教化可能性等因素綜合量刑。
社會關注：情緒教育與家庭支持缺口
本案不僅僅是一起未成年涉及的重大刑事案件，背後其實凸顯青少年情緒管理、家庭功能失衡與社會支持系統的斷裂。法律雖就未成年的刑事責任有明確規範，但如何預防悲劇發生，才是更深層的社會課題。
