買房遇凶宅！竹北千萬透天厝賣方隱瞞資訊 判賠157萬

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹縣曾男以1050萬買下竹北一處透天厝二樓房地，成交過戶後才得知該屋曾發生自殺案件，賣方稱死亡地點是公共區域，但新竹地院法官調閱資料發現死者是死在大門口，連想繞路都沒辦法，「凶宅情節重大」，法院審酌後，認定賣方確有瑕疵擔保責任，判決返還157萬。

曾男說，2023年10月簽署總價1050萬元不動產買賣契約，並經辦理所有權移轉登記完畢。事後經鄰居輾轉告知此為凶宅、鬧過自殺命案，令他心生畏怖，甚至死者還是張家親人，但是賣方於標的物現況說明書卻勾選：沒有發生過凶宅、自殺等等非自然身故致死，造成他未能審酌凶宅重大瑕疵而簽下契約，為此雙方與房仲去年相約會面，以減價方式處理，由於賣方態度消極，因此他請求返還部分價金157萬5千元。

張家則先稱自殺這件事，他們家不知道；後來又改稱死亡地點是屬於屋外公共區域，為表示誠意，願意原價回購，不過新屋主即買方已經投入高額裝潢且出租收益，視為原告已接受現況，應依誠信原則，不能請求折價。

法官調查，該自殺地點、死者雙腳攤在門把的白鐵門前方、頭部則倒在放雨傘、雨衣、安全帽的鞋櫃旁，依通常人一般生活經驗，的確屬於住居日常活動每日外出或返家，無從繞行必經路徑，依具體情狀，其凶宅情節重大。然而，賣方在「不動產現況說明書」仍勾選「無凶宅紀錄」，屬隱匿重要資訊。

該棟房子經估價師鑑定屋況減損價值237萬，曾男求償157萬5千元，新竹地方法院判決張家需返還157萬5千元。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

新竹地方法院。記者郭政芬／攝影
新竹地方法院。記者郭政芬／攝影

凶宅 新竹 死亡

