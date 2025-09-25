快訊

光復鄉長稱簡訊廣播全都有！女遊客慘遇洪災受困「沒逃難指引很混亂」

印尼小國怎求生？「全球南方」下的外交戰略

美財長：99%高階晶片在台生產 恐成世界經濟「最大單點故障」

澎湖嚴重酒駕肇禍 7旬路人遭撞傷重不治

中央社／ 澎湖縣25日電

澎湖縣道204線興仁段3.58公里處，24日發生一起死亡車禍，高姓路人遭酒駕蔡姓駕駛撞傷，送醫急救不治，全案依法辦理，並報請地檢署相驗偵辦。中央社（馬公分局提供）
澎湖縣道204線興仁段3.58公里處，24日發生一起死亡車禍，高姓路人遭酒駕蔡姓駕駛撞傷，送醫急救不治，全案依法辦理，並報請地檢署相驗偵辦。中央社（馬公分局提供）

澎湖縣道204線興仁段3.58公里處，昨天上午發生一起死亡車禍，74歲高姓路人遭酒駕嚴重超標蔡姓駕駛撞傷，送醫急救不治，警方依過失致死等罪嫌送辦。

馬公警分局是在昨天上午6時47分接獲縣道204線興仁路段3.58公里處發生一起交通事故。21歲蔡男駕駛自小客車，由馬公興仁往烏崁方向行駛時，與正穿越馬路高姓路人發生碰撞，高男傷重經送衛福部澎湖醫院急救，至下午宣告不治。

警方發現，發生碰撞蔡姓駕駛，呼氣酒精濃度高達0.80mg/L，已嚴重超標，全案依法送辦，並報請地檢署相驗偵辦。

馬公分局呼籲駕駛人務必遵守交通規則、減速慢行，切勿飲酒後駕車，確保自身及他人安全，避免憾事發生。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

馬公 澎湖縣 酒駕

