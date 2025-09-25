澎湖嚴重酒駕肇禍 7旬路人遭撞傷重不治
澎湖縣道204線興仁段3.58公里處，昨天上午發生一起死亡車禍，74歲高姓路人遭酒駕嚴重超標蔡姓駕駛撞傷，送醫急救不治，警方依過失致死等罪嫌送辦。
馬公警分局是在昨天上午6時47分接獲縣道204線興仁路段3.58公里處發生一起交通事故。21歲蔡男駕駛自小客車，由馬公興仁往烏崁方向行駛時，與正穿越馬路高姓路人發生碰撞，高男傷重經送衛福部澎湖醫院急救，至下午宣告不治。
警方發現，發生碰撞蔡姓駕駛，呼氣酒精濃度高達0.80mg/L，已嚴重超標，全案依法送辦，並報請地檢署相驗偵辦。
馬公分局呼籲駕駛人務必遵守交通規則、減速慢行，切勿飲酒後駕車，確保自身及他人安全，避免憾事發生。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言