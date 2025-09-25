聽新聞
影／婦竊Lalaport 10店家 被逮辯吃藥後什麼都不記得了
台北市南港區大型商場lalaport開幕後，年近70歲的廖姓婦人就把商場當成免費的生活用品補給站，兩個月來行竊商場內10處店家的衣服、飾品還有玩具；南港派出所17日循線逮人，廖婦辯稱自己有情緒問題，平時服藥後，對自己的竊盜行為完全不記得。
南港派出所7月起陸續獲報，轄內開幕不久的lalaport商場，接連發生多起衣物、首飾、生活用品及玩具竊案。經調閱監視器影像分析比對，發現68歲廖姓女竊嫌涉有重嫌。
台北市警察局啟動「查緝竊盜共辦機制」，由刑事警察大隊肅竊組與南港分局組成專案小組，專責追緝，並報請士林地檢署指揮偵辦。
警方調閱上百支監視器畫面，鎖定廖嫌行蹤，專案小組17日持搜索票、拘票前往廖嫌住處進行搜索，現場查扣被害店家遭竊衣物、玩偶及日用品等贓物，全案依竊盜罪嫌移送士林地檢署偵辦。並持續擴大清查相關案件。
警方清查，廖婦住在新北市三重區，從今年7月起，從商場偷走約20樣各式商品，竊得的衣服、首飾自己使用；廖婦家境小康與家人同住，警方逮人時，廖嫌強調不用通知家人，自己可以處理，廖嫌過去就有竊盜前科，但面對警方詢問，她堅稱因為吃藥，因此竊盜過程都不記得。
