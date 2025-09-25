聽新聞
涉收對岸30萬見面禮 空軍官校上校處長刺探機密今判16年
空軍官校上校處長張銘哲、空軍第三聯隊前科長葉冠祁被台中高分檢查出，涉遭台商鍾順和吸收成為共諜，涉嫌違反國安法，替中共發展組織，台中高分檢以違反國安法起訴後，由台中高分院審理，今天審結，認定張涉犯違反國安法等3罪，判刑16年，沒收不法所得134萬元，葉男無罪，鍾在審理期間已身亡，合議庭諭知公訴不受理。
台中高分檢調查，空軍官校處長張銘哲上校、空軍第三聯隊前科長葉冠祁中校，被台商鍾順和利誘吸收，涉嫌為中共發展組織，並刺探收集「台美聯合工作任務及定位、空軍演習簡報」等機密。
其中張銘哲被查出，首次與對岸人員會面時即收受30萬元見面禮，其後每月領取6.5萬元工作費，三節還有額外獎金，總計收受約134萬元不法利益，台中高分檢在今年3月間，依法將3人起訴，並求處重刑。
國防部表示，這起案件是內部線索自查發掘，隨即通報國安局統合調查局共同偵辦查察，報請台中高分檢偵辦，涉案現役人員依法究處，全案由法院依法審結。
