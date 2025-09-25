快訊

孫生對4女性侵猥褻、拍性影像還當庭扯謊 北檢起訴求重刑

中職／「老家已被洪水吞沒」周思齊宣布推動光復鄉修復計畫

竹科旁驚爆警匪槍戰！警追槍砲要犯連開10多槍 嫌犯衝撞逃脫

聽新聞
0:00 / 0:00

涉收對岸30萬見面禮 空軍官校上校處長刺探機密今判16年

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

空軍官校上校處長張銘哲、空軍第三聯隊前科長葉冠祁被台中高分檢查出，涉遭台商鍾順和吸收成為共諜，涉嫌違反國安法，替中共發展組織，台中高分檢以違反國安法起訴後，由台中高分院審理，今天審結，認定張涉犯違反國安法等3罪，判刑16年，沒收不法所得134萬元，葉男無罪，鍾在審理期間已身亡，合議庭諭知公訴不受理。

台中高分檢調查，空軍官校處長張銘哲上校、空軍第三聯隊前科長葉冠祁中校，被台商鍾順和利誘吸收，涉嫌為中共發展組織，並刺探收集「台美聯合工作任務及定位、空軍演習簡報」等機密。

其中張銘哲被查出，首次與對岸人員會面時即收受30萬元見面禮，其後每月領取6.5萬元工作費，三節還有額外獎金，總計收受約134萬元不法利益，台中高分檢在今年3月間，依法將3人起訴，並求處重刑。

國防部表示，這起案件是內部線索自查發掘，隨即通報國安局統合調查局共同偵辦查察，報請台中高分檢偵辦，涉案現役人員依法究處，全案由法院依法審結。

空軍官校上校處長張銘哲涉違反國安法，今審結宣判。圖／本報系資料照
空軍官校上校處長張銘哲涉違反國安法，今審結宣判。圖／本報系資料照

國安法 空軍官校 台商

延伸閱讀

全力支援馬太鞍溢流救災 明晨空軍國慶航線空勘取消

國軍新科將官晉任 中將2位少將6位、另有1人明年升

凌晨翻進女鄰居家性侵 她假意借錢帶他到超商「讓監視器拍」…吃牢飯

傳首批F-16V雙十交機 空軍澄清非事實

相關新聞

為求議員林杏兒當選…蕭景田涉賄案審理近3年 27被告今皆判無罪

國民黨前中常委蕭景田遭控2022年九合一選舉期間為求同黨台北市議員候選人林杏兒當選，與同黨北市第一選區（士林、北投）執行...

含冤32年！被控性侵殺害女大生關了19年 呂金鎧再審今改判無罪

麵包師呂金鎧被控姦殺范姓女大學生，台灣高等法院更六審判刑20年，他喊冤，但不想受訟累而沒再上訴。台灣高等法院審理同案被告...

台鹽綠能弊案／陳啓昱羈押近10個月獲交保 檢抗告

台鹽綠能公司前董事長陳啓昱等人遭控截流利潤，造成台鹽及台綠損失近4億元，台南地院3天前裁定陳600萬元交保；由於陳啓昱曾...

逆倫悲劇！新北男攜父尋短遭拒 東眼山強押溺斃弒父判11年

「我們一起去死好不好？」新北市楊男因不堪長年心理壓力與家庭衝突，去年8月間攜七旬父上東眼山尋死遭拒，竟痛下殺手奪去老父性...

福和客運退出市場欠勞健保等1240萬元 負責人曾獲創業楷模今遭管收

曾在國內客運占一席之地的福和客運公司，受疫情衝擊已停止營運。福和客運滯納勞健保等費用，又有脫產行為，行政執行署宜蘭分署認...

澎湖嚴重酒駕肇禍 7旬路人遭撞傷重不治

澎湖縣道204線興仁段3.58公里處，昨天上午發生一起死亡車禍，74歲高姓路人遭酒駕嚴重超標蔡姓駕駛撞傷，送醫急救不治，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。