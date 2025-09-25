逆倫悲劇！新北男攜父尋短遭拒 東眼山強押溺斃弒父判11年

快訊

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

新北市33歲楊男因工作及經濟壓力，2024年8月24日攜74歲老父上東眼山尋短遭拒，先將老父推下山又拖至溪流強壓溺斃，桃園地院國民法官庭考量家屬請求從輕量刑，依對於直系血親尊親屬犯殺人罪，判刑11年，可上訴。記者陳恩惠／翻攝
「我們一起去死好不好？」新北市楊男因不堪長年心理壓力與家庭衝突，去年8月間攜七旬父上東眼山尋死遭拒，竟痛下殺手奪去老父性命。桃園地院國民法官庭審理後，考量家屬請求從輕量刑，依對於直系血親尊親屬犯殺人罪，判處有期徒刑11年，本案可上訴。

犯罪事實指出，33歲楊男為74歲楊翁的三子，2024年8月24日騎乘機車搭載著楊翁前往東眼山，之後在山上詢問老父有無一同尋死的意願遭拒後，竟強行將他推下山坡，發現老父卡在半山坡的樹叢間未致命，再強行將他拖至附近溪流，以身體強押頭部至水內，致老父溺水窒息當場死亡。

國民法官庭於審理過程中，考量被告楊男的複雜背景與犯案動機，根據楊男自述，從小因父親酗酒、9歲前母親早逝而飽受困擾，加上罹有持續性憂鬱症卻未尋求專業協助，長期累積龐大壓力。

案發前，楊男面臨無法通過工作試用期的壓力，以及未來需要請看護照顧父親的經濟問題，當他向老父提出「我們一起去死好不好？」時，父親竟回覆「要死你自己去死」，成為壓倒駱駝的最後一根稻草，導致他情緒崩潰而犯案。

楊男弒父所採取的手段雖未使用刀械等凶器，但是以壓制頭部的方式，讓父親在清醒有意識且痛苦的狀態下溺死，法院認為這種手段仍然殘酷，不能作為減刑理由。

法院審酌，楊男犯案前無任何前科，素行與品性良好，智識程度亦屬正常，犯後態度坦誠，未推諉卸責，並與家屬達成無條件調解。國民法官庭綜合考量他的背景與悔意，並參考訴訟參與人二哥的代理人請求從輕量刑等意見，做出適當之刑。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

國民法官 殺人

