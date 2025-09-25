快訊

孫生對4女性侵猥褻、拍性影像還當庭扯謊 北檢起訴求重刑

中職／「老家已被洪水吞沒」周思齊宣布推動光復鄉修復計畫

竹科旁驚爆警匪槍戰！警追槍砲要犯連開10多槍 嫌犯衝撞逃脫

福和客運退出市場欠勞健保等1240萬元 負責人曾獲創業楷模今遭管收

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

已停止營運的福和客運公司滯納勞健保等費用，行政執行署宜蘭分署認為有履行可能但不履行，且處分隱匿應供強制執行的財產，聲請管收吳姓負責人獲准。圖／宜蘭分署提供
已停止營運的福和客運公司滯納勞健保等費用，行政執行署宜蘭分署認為有履行可能但不履行，且處分隱匿應供強制執行的財產，聲請管收吳姓負責人獲准。圖／宜蘭分署提供

曾在國內客運占一席之地的福和客運公司，受疫情衝擊已停止營運。福和客運滯納勞健保等費用，又有脫產行為，行政執行署宜蘭分署認為有履行可能但不履行，且處分、隱匿應供強制執行的財產，聲請管收吳姓負責人，法官裁准。

福和客運1980年開始營業，2023年11月退出客運市場，經營新北市中永和地區、基隆市，往來雙北公路客運多條路線40多年。吳姓負責人經營客運事業有成，還跨足醫界及商界，曾當選青年創業楷模，擔任多家醫院院長及客運公司負責人。

宜蘭分署今天表示，福和客運滯納勞健保費用、勞工退休金費用、違反公路法及勞動基準法罰鍰、代履行費用等共1240萬元。各業管機關自107年8月起，陸續移送宜蘭分署執行。

宜蘭分署承辦執行官查出，福和客運收受基市府合法送達裁處書後，吳姓負責人先後將新北市土城區建物出賣他人，並出賣公司名下車輛，再將所得款項，匯入仍與吳同住的前妻等人帳戶。

宜蘭分署指出，吳的前妻是另家公司的負責人，吳男自2020年起陸續將福和客運帳戶內6441多萬元資金，匯入前妻及前妻擔任負責人的公司、曾任福和客運徐姓名義負責人配偶的公司及其他第3人公司。福和客運另在2023年11月間，清償公司名下的車貸債務2824萬元。

執行官23日詢問吳男原委，因他對這些資產變動，無法提出正當事由，認定他構成行政執行法「顯有履行義務之可能，故不履行」、「處分、隱匿應供強制執行之財產」等法定管收事由，當場留置吳男，並向宜蘭地方法院聲請管收獲准，將吳送往宜蘭看守所附設管收所執行管收。

已停止營運的福和客運公司滯納勞健保等費用，行政執行署宜蘭分署認為有履行可能但不履行，且處分隱匿應供強制執行的財產，聲請管收吳姓負責人獲准。圖／宜蘭分署提供
已停止營運的福和客運公司滯納勞健保等費用，行政執行署宜蘭分署認為有履行可能但不履行，且處分隱匿應供強制執行的財產，聲請管收吳姓負責人獲准。圖／宜蘭分署提供

宜蘭 前妻

延伸閱讀

宜蘭沒放颱風假...家長罵翻「孩子上學全身濕」網友：不在暴風圈啊

樺加沙狂倒雨卻要上班上課！宜蘭人怒發尋人啟事：代理縣長起床沒？

科技公司欠稅罰鍰682萬 前董座私吞不動產拍賣剩餘款472萬遭管收

自投羅網停到門口 欠交通罰單10多萬屢催不繳栽在「智慧扣車」

相關新聞

為求議員林杏兒當選…蕭景田涉賄案審理近3年 27被告今皆判無罪

國民黨前中常委蕭景田遭控2022年九合一選舉期間為求同黨台北市議員候選人林杏兒當選，與同黨北市第一選區（士林、北投）執行...

含冤32年！被控性侵殺害女大生關了19年 呂金鎧再審今改判無罪

麵包師呂金鎧被控姦殺范姓女大學生，台灣高等法院更六審判刑20年，他喊冤，但不想受訟累而沒再上訴。台灣高等法院審理同案被告...

台鹽綠能弊案／陳啓昱羈押近10個月獲交保 檢抗告

台鹽綠能公司前董事長陳啓昱等人遭控截流利潤，造成台鹽及台綠損失近4億元，台南地院3天前裁定陳600萬元交保；由於陳啓昱曾...

逆倫悲劇！新北男攜父尋短遭拒 東眼山強押溺斃弒父判11年

「我們一起去死好不好？」新北市楊男因不堪長年心理壓力與家庭衝突，去年8月間攜七旬父上東眼山尋死遭拒，竟痛下殺手奪去老父性...

福和客運退出市場欠勞健保等1240萬元 負責人曾獲創業楷模今遭管收

曾在國內客運占一席之地的福和客運公司，受疫情衝擊已停止營運。福和客運滯納勞健保等費用，又有脫產行為，行政執行署宜蘭分署認...

澎湖嚴重酒駕肇禍 7旬路人遭撞傷重不治

澎湖縣道204線興仁段3.58公里處，昨天上午發生一起死亡車禍，74歲高姓路人遭酒駕嚴重超標蔡姓駕駛撞傷，送醫急救不治，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。