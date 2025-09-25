福和客運退出市場欠勞健保等1240萬元 負責人曾獲創業楷模今遭管收

已停止營運的福和客運公司滯納勞健保等費用，行政執行署宜蘭分署認為有履行可能但不履行，且處分隱匿應供強制執行的財產，聲請管收吳姓負責人獲准。圖／宜蘭分署提供

曾在國內客運占一席之地的福和客運公司，受疫情衝擊已停止營運。福和客運滯納勞健保等費用，又有脫產行為，行政執行署宜蘭分署認為有履行可能但不履行，且處分、隱匿應供強制執行的財產，聲請管收吳姓負責人，法官裁准。

福和客運1980年開始營業，2023年11月退出客運市場，經營新北市中永和地區、基隆市，往來雙北公路客運多條路線40多年。吳姓負責人經營客運事業有成，還跨足醫界及商界，曾當選青年創業楷模，擔任多家醫院院長及客運公司負責人。

宜蘭分署今天表示，福和客運滯納勞健保費用、勞工退休金費用、違反公路法及勞動基準法罰鍰、代履行費用等共1240萬元。各業管機關自107年8月起，陸續移送宜蘭分署執行。

宜蘭分署承辦執行官查出，福和客運收受基市府合法送達裁處書後，吳姓負責人先後將新北市土城區建物出賣他人，並出賣公司名下車輛，再將所得款項，匯入仍與吳同住的前妻等人帳戶。

宜蘭分署指出，吳的前妻是另家公司的負責人，吳男自2020年起陸續將福和客運帳戶內6441多萬元資金，匯入前妻及前妻擔任負責人的公司、曾任福和客運徐姓名義負責人配偶的公司及其他第3人公司。福和客運另在2023年11月間，清償公司名下的車貸債務2824萬元。

執行官23日詢問吳男原委，因他對這些資產變動，無法提出正當事由，認定他構成行政執行法「顯有履行義務之可能，故不履行」、「處分、隱匿應供強制執行之財產」等法定管收事由，當場留置吳男，並向宜蘭地方法院聲請管收獲准，將吳送往宜蘭看守所附設管收所執行管收。