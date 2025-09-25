含冤32年！被控性侵殺害女大生關了19年 呂金鎧再審今改判無罪

麵包師呂金鎧被控姦殺范姓女大學生，台灣高等法院更六審判刑20年，他喊冤，但不想受訟累而沒再上訴。台灣高等法院審理同案被告陳錫卿更七審，新的鑑定技術認定呂未參與，呂入獄至19年多才假釋，呂聲請再審獲准，高院今改判無罪。

1993年12月下旬，范姓女大學生想應徵家教，卻被發現在呂金鎧（68歲）居住處遭性侵殺害。呂先前因竊盜案入監，結識陳錫卿，呂1993年11月出獄後受僱、在中和一家西點麵包店擔任師傅，同年12月17日陳也獲假釋，借住在呂租屋處。

呂被控向陳錫卿提議找女人到租屋處玩樂，當年12月22日，從報紙分類廣告打電話到一家家教中心，佯稱有女兒想補英文，希望聘請女家教。中興大學財稅系四年級范姓女學生中計，到呂租屋處討論家教計費方式，卻遭性侵，歹徒用衛生褲勒死范女。

提供呂租屋處的吳姓麵包店老闆翌日發現屍體，連忙報警，1994年1月9日警方先後逮捕陳錫卿、呂金鎧。呂在更六審時說，晚上9點半才回家，案發時不在現場，回家時不知被害人死在家裡，當天沒遇到陳錫卿，命案與他無關，是「警察刑求才承認涉案」，現場表演的作案過程是檢察官叫警察示範，要他們模仿。更六審判呂20年徒刑，陳死刑，呂未上訴。

陳錫卿仍上訴，更七審時因DNA技術進步，能做到16組基因型鑑定，鑑定雖與陳一樣，但卻與呂不符。2006年更七審改認定是陳錫卿一人犯案，呂未參與，但呂金鎧已入獄；從羈押到服刑，呂被關了19個年頭。

呂金鎧聲請再審之路漫漫。高院勘驗1994年1月9日偵訊的筆錄，檢察官問呂金鎧「從頭到尾在警察局作的筆錄，總共幾次？所有在中和分局作的筆錄都實在？」呂答「對啊，那口供，好幾遍都是一樣啊」，他在1993年12月間分別於中和分局秀山派出所、分局刑事組做的5次警詢筆錄，都主張不在場而否認涉案，僅1994年1月9日上午5點在中和消防分隊的第6次警詢承認犯行並製作自白書。

高院認為，呂金鎧稱「在中和分局作的好幾遍筆錄都實在」，但卻在1994年1月9日偵訊坦承犯行，且當天呂遭羈押，進入看守所時「有受傷」，並說是遭警員、拘留人打傷，高院對眾警環伺下的筆錄是否出於自由意志所為，打上問號，今年4月9日裁定開始再審，經審理後今改判他無罪，可上訴。