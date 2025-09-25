台鹽綠能弊案／陳啓昱羈押近10個月獲交保 檢抗告

台鹽綠能前董事長陳啓昱（中）收押近10個月獲600萬元交保，昨辦保並裝上電子監控系統後步出法院。記者袁志豪／攝影 台鹽綠能公司前董事長陳啓昱等人遭控截流利潤，造成台鹽及台綠損失近4億元，台南地院3天前裁定陳600萬元交保；由於陳啓昱曾「落跑」遭通緝，收押近10個月就能交保，讓國民黨立委謝龍介批「司法對同黨的人出包就寬容」。

台南地檢署指出，陳啓昱等人犯證券交易法特別背信等7年以上重罪，亦有湮滅、偽造、變造證據或串證及逃亡之虞，不符停押裁定，昨已提抗告。

檢調偵辦台鹽綠能弊案去年10月發動搜索，當月23日訊後聲押陳啓昱等5人，卻全遭駁回，檢方抗告成功後11月1日再開庭，陳竟未到、躲藏24天後才投案，遭收押禁見；全案今年2月起訴移審，南院裁定陳啓昱、台綠前總經理蘇坤煌、鴻暉國際公司負責人蘇俊仁都續押。

本月26日羈押屆期，南院合議庭認為3人羈押原因都仍存在，然考量證人幾乎已傳喚到庭交互詰問完畢，相關書證、電腦資料檢、調於偵查中搜索時已扣押，犯罪事證都獲相當程度保全，串滅證可能性降低，22日裁定陳啓昱600萬元交保，每天須在家以手機拍照回報2次，蘇坤煌、蘇俊仁各400萬元交保，每天拍照回報1次。

合議庭22日裁定後，23日完成裁定製作、通知被告及家屬等並確定有錢交保，加上須裝科技監控設備，昨提解3人到院方一併處理；昨上午3人辦保完成，監控設備也確認沒問題，約中午走出法院。

陳啓昱面對媒體提問「是否覺得自己冤枉？」全程不發一語。檢方當時起訴認定陳啓昱對業者利益輸送，獲高額分潤，造成台鹽及子公司台鹽綠能損失近4億元，依違反證券交易法、公司法起訴，求刑12年。

國民黨立委兼南市主委謝龍介認為，陳啓昱有落跑前科、也有滅證事實，能獲交保感到非常意外，且600萬元對這些官商勾結者只是九牛一毛，南檢抗告是意料、情理當中，而台南地院應審視各地方辦理案件「行情」，別讓人民感到目前司法似乎對在野黨無限上綱、以羈押為手段，對同黨的人出包就寬容，連羈押或交保的裁定也較不符合比例原則。

立委兼民進黨台南市黨部主委郭國文表示，此案件已進入司法程序，法律怎麼規範就怎麼做，希望司法毋枉毋縱。