快訊

基隆東岸、信二停車場招商 公務員收賄195萬元判12年

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基市府委外營運東岸、信二停車場，都爆發行、收賄不法醜聞。大日公司為求東岸續約、信二得標，共行賄交通旅遊處陳姓男子195萬元。交通旅遊處賀姓技正另與陳男聯手洩密，助大日得標。法官依貪汙治罪條例判陳男應執行12年徒刑，犯洩密罪判刑6月。

賀姓技正犯洩密罪判刑2罪，法官各判刑6月，應執行10月徒刑，如易科罰金以1千元折算1日。緩刑3年。大日蘇姓業者涉嫌行賄等犯行，待審理結束後另行宣判。

判決指出，賀男2008年11月3日起擔任基市府交通旅遊處（交通處前身）技正，陳男是交通旅遊處臨時人員。陳男負責停車場相關業務，並協助處理東岸立體停車場營運、督導及與營業者大日公司協調設備修繕等事務。

基市府辦理東岸立體停車場營運移轉案，大日公司取得2016年至2020年營運資格，期滿續約至2023年。大日蘇姓業者為求營運順利，自2018年2月東岸停車場商場開幕，至2022年7月19日間，每年2次在東岸停車場2樓的大日會議室，除首次付5萬元，其後每次都付10萬元給陳男，合計95萬元。

陳男收受後，常在市府督導前告知督導重點、客訴內容等情形，使大日得以預為因應，免列督導缺失，以免營運績效評分過低，影響續約。

基市府2022年初辦理「信二立體停車場委託專業服務經營管理勞務採購案」，賀男因職務關係接觸財務試算表等標案簽辦資料，擅自影印後，交由陳男，陳再用手機拍照，透過通訊軟體LINE傳送給大日呂姓員工。

大日蘇姓業者為確保承攬信二停車場標案牟利，在招標前與陳約定，若助大日得標將支付100萬元報酬。陳男藉機探得投標廠商名稱、家數、投標金額後，以LINE告知大日呂姓員工，2022年2月間又告知呂大日投標金額較競爭廠商不具優勢，使大日得以預作評選簡報現場說明或調整準備。

2022年3月2日評選會後，陳男用手機拍下標案工作小組初審意見報告並傳給呂男，另至東岸停場2樓會議室與呂討論簡報內容。大日3月10日得標，蘇男在同年5月2日將100萬元交給陳男。

法務部廉政署2019年10月間發函基市府，調閱東岸停車場案關資料密件，賀男在同年11月4日透過電話，將廉政署調閱上開卷資訊息，告知受調查對象大日公司陳姓員工。廉政署報請基隆地檢署檢察官自動簽分偵查並起訴。

賀男和陳男在檢方偵查及法官審理都坦承犯行，並與多名證人證述大致相符，並有相關事證佐證，法官認定2人自白與事實相符。

法官指出，賀男犯洩密罪判刑2罪，各判刑6月，應執行有期徒刑10月，如易科罰金以1千元折算1日。緩刑3年，緩刑期間付保護管束，判決確定日起1年內要完成法治教育課程3場次，並提供42小時義務勞務。全案可上訴。

陳男犯不違背職務收受賄賂罪共10罪，另與賀男共犯公務員洩漏國防以外秘密罪、違背職務收受賄賂罪1罪。違反貪汙治罪條例不得易科罰金11罪，法官判決應執行有期徒刑12年，褫奪公權8年。洩密罪判刑6月，如易科罰金以1千元折算1日。全案可上訴。

基隆市長謝國樑2022年12月25日上任後，未與大日解約，重新辦理東岸停車場招商，微風集團擊敗大日協力廠商主富公司（NET），事後衍生市府、NET和大日間的刑、民事案件，並成為謝國樑罷免案交鋒戰場。

基隆地檢署偵辦發生在謝上任前的市府人員貪汙、洩密案，2024年8月28日偵結起訴。謝市府團隊宣稱，全案讓市府未與大日續約更具正當性。謝國樑罷免案同年10月13日投票，選民以同意票未達門檻、不同意票高於同意票「雙否決」罷免案。

基市府委外經營東岸、信二停車場，陳姓、賀姓公務員有收賄和洩密行，基隆地方法院審結後，分別判刑。記者邱瑞杰／攝影
停車場 法官 廉政署

