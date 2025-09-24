快訊

展現柔性司法處遇成果 矯正署「鐵窗牌」商品展下月台南登場

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

法務部矯正署為展現矯正機關柔性司法處遇成果，下月底將在台南市舉辦「矯正機關教化藝文及技訓作業聯合展售會」，現場設49個攤位，全部販售全國矯正機關受刑人手作的自營的「鐵窗牌」商品，共計431項。

活動於10月23日至25日在台南「大台南會展中心」登場，負責主辦這次活動的台南監獄典獄長邱泰民今表示，活動規劃結合當地更生保護會設置49個攤位，販售全國矯正機關收容人手作商品達431項，產品種類則橫跨食品、保養品及日用品。

邱泰民說，現場還設置靜態展示區，開放民眾欣賞收容創作的傳統工藝、視覺藝術及文創設計作品達240件。以呼應聯展「藝載薪傳，旭力重生」主題，希望收容人能夠像早上升起的太陽，蓄積能力改變自己後復歸社會。

法務部長鄭銘謙說，收容人、受刑人腦筋非常好，只是很可惜走上不對的路，現在法務部把這些迷途的羔羊引導到正向，藝文部分即是一個非常好的教化方式，有的受刑人在監時才發現自己有藝術天份。

鄭銘謙說，這次的展示看到受刑人、收容人的作品「真的都是藝術家的創作」，難能可貴的是這些作品都在肩負傳承傳統藝術的使命，等到他在復歸社會後，還可以作為用來養家糊口的技能。

矯正署長林憲銘表示，矯正機關都是在幕後、默默做矯正刑罰的工作，辦聯合展售會活動主要就是要展示矯正成果。

法務部矯正署台南監獄典獄長邱泰民。記者王聖藜／攝影
法務部矯正署台南監獄典獄長邱泰民。記者王聖藜／攝影
法務部長鄭銘謙。記者王聖藜／攝影
法務部長鄭銘謙。記者王聖藜／攝影
法務部矯正署署長林憲銘。記者王聖藜／攝影
法務部矯正署署長林憲銘。記者王聖藜／攝影

受刑人 台南 法務部

