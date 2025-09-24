快訊

華南永昌投信爆大虧逾半資本額 華南金說是「這原因」

台積電工程師外洩二奈米技術！3人不想續押提抗告 全遭駁回確定

信大水泥總經理涉低賣公司貨 林姿妙兒疑涉案不法獲利上千萬元

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導

信大水泥股份有限公司傳出總經理楊大寬涉違證券交易法，造成公司損失上千萬元。宜蘭地檢署昨指揮調查局偵辦，搜索16處，偵訊主嫌楊男、宜蘭縣長林姿妙二兒子林佑澤等16人，楊、林各以100萬元交保。

宜檢檢察官昨指揮法務部調查局北部地區機動工作站，偵辦信大水泥公司總經理楊大寬等人違反證券交易法等案件，持搜索票搜索該公司等16處，並通知主嫌楊男、林男等16人到案釐清案情。

據悉，楊大寬於2020年至2022年間，將水泥相關製品以低於市價的價格便宜賣給林佑澤，造成信大水泥公司累積損失上千萬元，開企業社的林佑澤再轉賣獲利，此舉涉及證券交易法非常規交易罪。

宜檢表示，經檢察官漏夜偵訊後，認為被告楊、林共同涉犯證券交易法、稅捐稽徵法等罪嫌重大，有羈押理由但無聲請羈押的必要，分別諭知以100萬元具保候傳。

信大水泥昨日下午發布重訊，指出公司以第三方身分配合法務部調查局調查，全力配合提供相關資料，也強調對公司營運及財務業務一切正常，無重大影響。

信大水泥股份有限公司傳出總經理楊大寬涉違證券交易法，造成公司損失上千萬元。圖／本報資料照片
信大水泥股份有限公司傳出總經理楊大寬涉違證券交易法，造成公司損失上千萬元。圖／本報資料照片

林姿妙 宜蘭 法務部 檢察官

延伸閱讀

影／押近10月...陳啓昱交保 裝科技監控設備後走出法院

柯文哲交保北檢「尊重裁定」 民眾黨：自打臉抗告無正當性

台鹽綠能前董座陳啓昱600萬交保...人提到法院 南檢立即提抗告

柯文哲7千萬交保 北檢沉寂多日「不提抗告」理由曝

相關新聞

台積電工程師外洩二奈米技術！3人不想續押提抗告 全遭駁回確定

台積電工程師陳力銘、吳秉駿、戈一平涉二奈米洩密案，被檢方依違反國安法國家核心關鍵技術營業秘密之域外使用罪、竊取營業秘密罪...

「房地產達人」王子苓爆營業員向富商討18萬餐費 違個資法判4月

有「房地產達人」稱號的女子王子苓，不滿證券公司蘇姓女業務員向富商索討18萬元餐費，在LINE群組、臉書上公開蘇女真實姓名...

展現柔性司法處遇成果 矯正署「鐵窗牌」商品展下月台南登場

法務部矯正署為展現矯正機關柔性司法處遇成果，下月底將在台南市舉辦「矯正機關教化藝文及技訓作業聯合展售會」，現場設49個攤...

信大水泥總經理涉低賣公司貨 林姿妙兒疑涉案不法獲利上千萬元

信大水泥股份有限公司傳出總經理楊大寬涉違證券交易法，造成公司損失上千萬元。宜蘭地檢署昨指揮調查局偵辦，搜索16處，偵訊主...

吳子嘉爆蘇貞昌、陳時中採購疫苗汙1億美金 加重誹謗罪判8月

美麗島電子報董事長吳子嘉指控行政院前院長蘇貞昌、衛福部前部長陳時中利用採購新冠疫苗貪汙1億元美金，依加重誹謗罪嫌起訴。吳...

排隊進北屯好市多加油沒打燈 主張「有人指揮」...結局逆轉了

台中市陳姓男子在去年4月間，開車前往好市多北屯店加油，業者有設置人員指揮交通，也有設置「右轉進賣場車輛靠右、加油者直行」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。