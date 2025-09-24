信大水泥總經理涉低賣公司貨 林姿妙兒疑涉案不法獲利上千萬元

信大水泥股份有限公司傳出總經理楊大寬涉違證券交易法，造成公司損失上千萬元。宜蘭地檢署昨指揮調查局偵辦，搜索16處，偵訊主嫌楊男、宜蘭縣長林姿妙二兒子林佑澤等16人，楊、林各以100萬元交保。

宜檢檢察官昨指揮法務部調查局北部地區機動工作站，偵辦信大水泥公司總經理楊大寬等人違反證券交易法等案件，持搜索票搜索該公司等16處，並通知主嫌楊男、林男等16人到案釐清案情。

據悉，楊大寬於2020年至2022年間，將水泥相關製品以低於市價的價格便宜賣給林佑澤，造成信大水泥公司累積損失上千萬元，開企業社的林佑澤再轉賣獲利，此舉涉及證券交易法非常規交易罪。

宜檢表示，經檢察官漏夜偵訊後，認為被告楊、林共同涉犯證券交易法、稅捐稽徵法等罪嫌重大，有羈押理由但無聲請羈押的必要，分別諭知以100萬元具保候傳。

信大水泥昨日下午發布重訊，指出公司以第三方身分配合法務部調查局調查，全力配合提供相關資料，也強調對公司營運及財務業務一切正常，無重大影響。