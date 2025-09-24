快訊

「房地產達人」王子苓爆營業員向富商討18萬餐費 違個資法判4月

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

有「房地產達人」稱號的女子王子苓，不滿證券公司蘇姓女業務員向富商索討18萬元餐費，在LINE群組、臉書上公開蘇女真實姓名；台北地院依個人資料保護法判王女有期徒刑4月，得易科罰金。王女上訴，台灣高等法院今駁回。

蘇姓女子2023年11月24日本與王姓富商相約「東方樓頂級粵菜南港店」餐敘，但王因故未能到場，蘇女取消訂位，但仍要求王給付18萬餐費。王子苓得知後相當不滿，之後以「Linda／王子苓」暱稱，在有45人的LINE「台灣寶島商業交流會」群組內傳送「兆豐證券蘇○○」文字訊息，並附上「火辣營業員向富商請款18萬餐費 引爆糾紛」的新聞連結，讓大家知道負面新聞指的是誰。

王子苓接著在有17人的「高芙天使隊」群組如法炮製，並在臉書上公開張貼「兆豐證券蘇○○」文章並附新聞連結，之後更貼文公開蘇女的3張名片，註記「詐領18萬，詐騙犯！各位請小心！」

高院認為，王女雖否認違反個資法，但若綜合看她傳送的內容，可使一般人識別她講述涉嫌詐欺王姓富商的就是蘇女，她傳送的內容屬個資法所指「個人資料」，侵害蘇女對個資隱私合理期待，違反個資法第20條第1項所定「禁止非法利用個人資料」的規定。

高院也認為，王女在社群軟體的發話，目的只是在引發第三人對蘇女的負面評價，使不特定多數人以任意批評的方式施壓、指摘蘇女，以達群眾公審效果，損害蘇女非財產上利益。

一審判王子苓4月得易科罰金之刑，高院認為認事用法及量刑無違誤或不當，王女上訴無理；王女雖請求宣告緩刑，高院認為她不僅未彌補蘇女的損害，偵查及歷審又都否認犯行，犯後態度不佳，未能自省，仍有儆懲並啟自新必要，不給緩刑。

有「房地產達人」稱號的女子王子苓，不滿證券公司蘇姓女業務員向富商索討18萬元餐費，在LINE群組、臉書上公開蘇女真實姓名；台北地院依個人資料保護法判王女有期徒刑4月，得易科罰金。王女上訴，台灣高等法院今駁回。圖／聯合報系資料照
個資 房地產 營業員

