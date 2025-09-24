吳子嘉爆蘇貞昌、陳時中採購疫苗汙1億美金 加重誹謗罪判8月

前行政院長蘇貞昌（中）。圖／聯合報系資料照片 美麗島電子報董事長吳子嘉指控行政院前院長蘇貞昌、衛福部前部長陳時中利用採購新冠疫苗貪汙1億元美金，依加重誹謗罪嫌起訴。吳認為疫苗事可受評，但台北地院今判處吳有期徒刑8月，得易科罰金。可上訴。

陳時中也對吳子嘉提告求償1000萬元，一審吳子嘉判賠300萬元，二審吳判賠200萬元，不過，官司未確定。

吳子嘉審判中遞刑事陳報狀指稱，前東洋總經理施俊良過去曾與BNT疫苗的上海復星公司代理人王秉豐洽談採購案，因為他的消息來源是王，因此施如果作證，即可證明他沒有誹謗蘇貞昌、陳時中的犯意。

此外，吳子嘉向法院聲請函詢立法院調閱小組調閱有關疫苗採購案資料、命衛福部提供採購案有關未遮蔽的公函文件。

吳子嘉的辯護人則表示，吳子嘉主要的消息來源即王秉豐，且吳子嘉曾有意採訪東洋前董事長林全，但為林全所拒等。

吳子嘉2022年8、9月間在YOUTUBE節目「董事長開講」節目及2023年5月20日在電視台直播節目中，指蘇貞昌、陳時中欲透過BNT疫苗採購案從中貪汙1億美元，蘇、陳認為與事實不符，對吳提告。

檢方起訴認為，吳子嘉發表言論的唯一消息來源是王秉豐及王提供的資料，但王並未見過香港「雅各臣」公司、信東製藥的人員，也未參與談判，是聽聞他人所說；吳子嘉多次因發表言論被提起民、刑事訴訟，仍沒有善盡查證義務，犯加重誹謗罪。