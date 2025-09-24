排隊進北屯好市多加油沒打燈 主張「有人指揮」...結局逆轉了

台中市陳姓男子在去年4月間，開車前往好市多北屯店加油，業者有設置人員指揮交通，也有設置「右轉進賣場車輛靠右、加油者直行」的告示牌，陳循車流前往加油站，但右轉時遭後方車輛檢舉未打方向燈，被開罰1200元，陳不服打行政訴訟，一審認現場有交通指揮、車速慢，沒打方向燈不致對危害交通，判免罰，但二審逆轉，認為陳行為，已經造成法律保護利益發生衝突的「抽象危險」，判要罰1200元，全案確定。

判決指出，陳姓男子在去年4月底時，開車前往好市多北屯店的加油站加油，但遭後方駕駛檢舉，右轉進加油站時，沒有打方向燈，警方依法告發後，陳被開罰1200元，陳不服打行政訴訟。

陳主張方向燈是要讓其他用路人瞭解行車動向，採取必要措施以避免發生交通事故，他行駛路段的前方南興北一路路口處，即有告示牌標示「右轉進賣場車輛靠右、加油者直行」，現場還有交通指揮人員引導管控行車路線，且因車輛多、車速不快，應以現場交通人員指揮為主，沒打方向燈不會對交通產生危害，聲請撤銷罰單。

台中高等行政法院地方庭審酌，陳男雖未使用方向燈，但依當時車速及後方車輛，都可預期陳是要右轉進加油站，也有交通人員指揮，不致於對往來交通產生無法預期的風險，判免罰。