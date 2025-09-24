影／押近10月...陳啓昱交保 裝科技監控設備後走出法院

台鹽綠能公司前董事長陳啓昱、前總經理蘇坤煌與鴻暉國際公司負責人蘇俊仁涉嫌「五鬼搬運」將原本屬台綠的利潤截流，造成台鹽及台綠損失近4億元，3人押期將屆，台南地院裁准交保，陳啓昱的律師及家屬今天上午9時許即趕到法院辦保，陳也在中午12時許走出法院。

今天上午9時許，陳啓昱的律師與家屬分別帶著現金前往法警室辦保，由於現金數量龐大，承辦人員清點至上午11時許才完成保證金收費；隨後陳啓昱經由科控中心人員安裝科技監控設備，在安裝完成並確認沒有問題後，於中午12時48分走出法院。

陳啓昱面對記者提問「有沒有什麼話想說、是否覺得自己冤枉」，全程不發一語，隨即上車離開；至於蘇俊仁，因律師及家屬抵達法院的時間較晚，目前仍在處理辦保事宜，蘇坤煌的律師及家屬則尚未現身。台南地院表示，三人律師均表示今天會完成辦保。

陳啓昱被控任內圖利土開業者、掏空台鹽，台南地檢署起訴指出，陳啓昱對業者利益輸送，除獲高額分潤，更圖利特定土地開發商，造成台鹽及子公司台鹽綠能損失近4億元，依違反證券交易法、公司法起訴，具體求刑12年。

同案被告台鹽綠能前總經理蘇坤煌、前副總經理郭政瑋，與鴻暉國際公司負責人蘇俊仁、晁暘開發及偉珵開發公司負責人戴妤倩也被起訴，蘇坤煌被具體求刑10年。

陳啓昱、蘇坤煌先與蘇俊仁、戴妤倩達成土地開發服務費分潤協議，再由陳啓昱、蘇坤煌利用對台鹽綠能的決策權，2017年至2021年間，唆使副總郭政瑋配合違反台鹽綠能採購規範，且未依台鹽會計與稽核的監督規章，插手電業投資商委託台鹽綠能的土地開發服務案。

經媒合由蘇坤煌等人所成立的鴻暉國際、晁暘開發及偉珵開發等公司，簽訂土地開發服務契約，造成台鹽綠能應取得的利潤，被鴻暉、晁暘及偉珵等公司不法「截流」；鴻暉、晁陽再依先前的約定分潤給陳啓昱、蘇坤煌，致使台鹽及台鹽綠能蒙受3億9636餘萬元的重大損害。

陳啓昱去年因涉嫌掏空台鹽綠能遭檢察官偵辦並聲請羈押禁見，台南地院裁定無保交回，檢察官提抗告，台南高分院11月1日召開羈押庭；陳無故不到，無法聯絡上，南檢11月4日發布通緝，陳啓昱逃亡24天，11月25日由律師陪同到案，經檢察官聲請羈押禁見獲准迄今。

陳啓昱遭收押近十個月，台南地院合議庭裁定，陳啓昱於提出600萬元保證金後，准予停止羈押，限制住居於高雄市住家，及自停止羈押日起限制出境、出海8月，於限制出境、出海期間，並應接受科技監控。

陳啓昱每天上午8時至9時間、晚上9時至10時間，共2次，必須在住家持手機拍攝面部照片，同步傳送至科技設備監控中心；同時不得與被告、審理計畫書所示尚未交互詰問完畢證人有任何聯絡、接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情行為。

台南地檢署指出，陳啓昱等人涉犯證券交易法特別背信等7年以上重罪，犯罪嫌疑重大，亦有湮滅、偽造、變造證據或串證及逃亡之虞，非予以繼續羈押，顯難進行審判與執行；檢察官不服法院准予停止羈押裁定，今日已依法提起抗告。