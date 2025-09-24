新竹米粉世家爭產！丈夫猝逝婆婆轉賣廠地 媳婦求償敗訴

快訊

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹范女控訴丈夫曾男繼承家族米粉事業後，為確保經營權，借名將家族工廠與土地放在婆婆盧女名下，未料丈夫2023年過世後，婆婆就把廠房賣了，認為婆婆應返還她200萬不當得利。新竹地院認為，范女未能舉證成立盧女為借名登記，判范女敗訴。

判決書指出，曾父在日治時期以米粉起家，創立新竹老牌米粉業，曾父的二房妻子巫女原持有廠房土地一半，三房妻子盧女則持有另一半，盧女之子曾男2011年返鄉接手米粉事業，並於2016年成立食品公司繼續生產米粉。

2012年因家族爭執，曾男提起分割共有不動產訴訟，法院裁定無法分割，改以變價拍賣。2015年拍賣時，婆婆盧女以3760萬餘元標得全部廠地，並登記在自己名下。

范女主張，廠房、土地資金實際上由丈夫曾男借貸籌措，投標書也由她來代填，土地僅是借用婆婆名義，之後曾男還以廠房向銀行貸款，繼續經營米粉廠。盧女僅在公司協助雜務，名下所有權應屬形式。

婆婆盧女則反駁，自己原就持有一半土地，依法享有優先承購權，且拍賣後她參與公司簽訂租約、收取租金，足證她是名實相符地主。至於母子間金錢往來與拍賣協助，不能推定她「借名登記」。

法官認為，不動產以登記名義人為準，借名登記屬例外，主張者須負舉證責任。范女提出的帳戶明細、存款憑條，僅能證明曾男有籌資行為，但不足以證明雙方達成借名契約。再加上盧女原有持分，並以自身應得分配金額抵繳部分價款，與借名常情不符，最終判范女敗訴。

新竹范女控訴，丈夫曾男繼承家族米粉事業後，為確保經營權，借名將家族工廠與土地放在婆婆盧女名下，未料丈夫2023年過世後，婆婆就把廠房賣了，認為婆婆應返還她200萬不當得利。示意圖／報系資料照
