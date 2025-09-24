台中女全身傷躺騎樓喪命 前夫涉毆死人逃逸...法院收押禁見

快訊

聯合報／ 記者曾健祐游振昇／台中即時報導

台中市大雅區昨傳出離奇命案，陳姓女子疑遭張姓前夫毆打致死，全身多處瘀傷、割傷倒臥騎樓，檢警追查發現她生前和張姓前夫同行，昏迷後卻遭張放在住處隔壁騎樓，張通知父親叫救護車後隨即逃逸並落網，檢方以張男涉有重嫌依傷害致死罪嫌聲押，台中地院今中午裁定羈押禁見。

檢警調查，張男（30歲）有毒品前科，昨和陳女一同外出，沒多久陳女陷入昏迷，張沒將她送醫或或報案，反而是將陳女放在雅環路住處旁的騎樓，自己打電話通知父親叫救護車，隨即再開車逃逸至彰化。

警消到場時，發現陳女已經明顯死亡未送醫，但初步發現她身上有多處明顯外傷、瘀青，顯然是遭外力介入致死。

大雅分局調監視器以車追人，昨一路循線至彰化逮到張男並在其身上起獲毒品，但他說詞避重就輕，且當時已吸食多種毒品，神智不清，在警詢中應答時好時壞，堅稱未對前妻下手，他發現前妻昏迷，還有呼吸心跳，將她放在騎樓，還稱前妻在外和人有債務糾紛等。

專案小組發現死者身上有瘀傷和割傷，疑似指甲割傷痕跡，已對張男指甲採證化驗中。

警方昨同步報請台中地檢署相驗、指揮偵辦，檢方昨相驗發現陳女頭、臉及眼周，甚至是四肢都有明顯瘀傷，由於死因仍不明確，今天將照CT並排排定明天解剖釐清確切死因。

檢方也認為，張男涉有重嫌，以依傷害致死罪嫌將他向台中地院聲請羈押禁見，中院今上午開庭後，認為有羈押原因及必要，裁定張男收押禁見。

大雅分局。記者游振昇／攝影
大雅分局。記者游振昇／攝影

