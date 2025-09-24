台鹽綠能前董座陳啓昱600萬交保...人提到法院 南檢立即提抗告

台鹽綠能公司前董事長陳啓昱、前總經理蘇坤煌與鴻暉國際公司負責人蘇俊仁涉嫌「五鬼搬運」將原本屬台綠的利潤截流，造成台鹽及台綠損失近4億元，3人押期將屆，聲請具保停押；台南地院裁定陳以600萬、另二人均400萬元交保，限制住居、出境、出海，應接受科技監控。

台南地院今天提解3人到法院，上午3人的律師與家屬分別帶著現金前往法警室辦保，由於現金數量龐大，承辦人員清點至上午11時許才完成保證金收費；目前陳啓昱等人正由科控中心人員安裝科技監控設備，要在安裝完成並確認沒有問題後，3人才能離開。

台南地檢署對於法院准予陳啓昱等人停止羈押裁定，今天則立即依法提起抗告；檢方指出，陳等人涉犯證券交易法特別背信等7年以上重罪，犯罪嫌疑重大，亦有湮滅、偽造、變造證據或串證及逃亡之虞，非予以繼續羈押，顯難進行審判與執行。檢察官不服法院准予停止羈押裁定，已依法提起抗告。

台南地院合議庭裁定指出，3人羈押原因雖均仍存在，然考量辯護人聲請、偵查中未曾到庭證述證人，幾已傳喚到庭交互詰問完畢，復陸續傳喚偵查中已到庭具結證人進行交互詰問中，相關書證、電腦資料檢、調於偵查中搜索時已扣押。

3人所涉犯罪相關事證已獲相當程度保全，就串供、滅證可行性與可能性已降低，從而審酌3人如能分別提出保證金，並輔以限制出境、出海、限制住居、科技監控等命令，如此約束3人行動、防止逃亡並降低串證誘因，已足對3人形成相當程度制約效果。

合議庭裁定，陳啓昱於提出600萬元、蘇坤煌、蘇俊仁各提出400萬元保證金後，准予停止羈押，均限制住居於高雄市住家，及自停止羈押日起限制出境、出海8月，於限制出境、出海期間，並應接受科技監控。

陳啓昱每天上午8時至9時間、晚上9時至10時間，共2次，蘇坤煌、蘇俊仁晚上9時至10時間，均必須在住家持手機拍攝面部照片，同步傳送至科技設備監控中心；同時不得與被告、審理計畫書所示尚未交互詰問完畢證人有任何聯絡、接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情行為。