調查官余正煌勾結竹聯明仁會恐嚇討債 具體求刑3年6月

中信證券前營業員陳柏銓向調查官好友余正煌、軍情局軍官的侯俊榮等人推薦投資方案，吸金高6427萬8777元，並遭余正煌找來竹聯幫明仁會「帥帥」傅丞胤等人恐嚇討債。台北地檢署今偵結依非法經營收受存款業務罪嫌起訴陳，具體求刑4年，依恐嚇取財等罪起訴余等4人，余、侯勾結黑幫討債、敗壞官箴，分別具體求刑3年6月、3年。

涉替余正煌查陳柏銓等人個資的嘉義第一分局警偵查佐林良樺、警員謝凱丞，陳柏銓前妻林育樺、侯俊榮妻顏敏蕙則獲不起訴處分。

起訴指出，陳柏銓從軍職退役後擔任證券營業員與余正煌、余的女友侯的學妹總統府侍衛室范綾玉等人為多年好友，陳涉誆騙余、侯等12名投資人，可透過「張濬安」投資高端疫苗生物製劑、新唐科技、力晶積成電子等上市櫃公司發行的可轉換公司債，每檔利率約2%至10％，宣稱投資週期到期可領回本金及利息，陸續收受投資金額高達6427萬8777元。

陳柏銓落網後稱遭黑幫恐嚇，心生畏懼交付超過百萬元。檢方追查，范綾玉、余正煌、竹聯明仁會陳誌全等人投資1100萬餘元、侯顏夫妻投資8百餘萬元，余正煌、侯俊榮、「鴨董」陳誌全等人不甘投資失利被騙，勾結明仁會總會副會長傅丞胤恐嚇取財。

侯俊榮涉傳訊息給陳柏銓「他的背景真的不好惹，竹聯幫仁堂」、「而且他一直在勸我放手讓他處理」、「所以你真的要盡快完成，不然我也不敢擋他」，讓其心生畏懼。余正煌涉透過不知情的嘉義偵查佐林良樺等人查詢陳柏銓及妻子、胞兄、未成年小孩的個資，製作「人物誌」交給侯俊榮、陳誌全恐嚇還債。

人物誌到手後，侯傳訊給陳柏銓暗示掌握了親友資訊，陳誌全則在2021年8月17日開車請陳上車，在車上恫稱「現在外面的兄弟是不是都很想賺錢，甚至現在要的一隻手，20萬就有」「你就拿錢出來吧！不然他們都不得安寧了。」

檢方追查，余、陳、侯催債未果，隔天直接對陳柏銓說委託傅丞胤討債，還秀出警方掃蕩傅的新聞。陳柏銓從2021年8月14日至11月22日定時到明仁會據點報到，8月31日晚上8時30分遭黑幫成員毆打受傷，並陸續交付100萬現金、匯款15元給傅。傅涉在同年11月5日喝令陳向親友借款，以此取得10萬元。

余正煌另涉在2021年8月至10月間3次在新竹市調查站以「法眼」「天網」系統查詢陳柏銓和陳前妻林育樺等人各資、財產狀況，並透過line傳給侯俊榮。童年11月底陳柏銓無法忍受暴力討債離職，逃亡南部，余又委託林良樺查個資找人。

檢方痛批，陳柏銓罔顧投資人信賴，以與本金顯不相當利息等利益誘使投資人出資造成重大財產損失，建請法院具體量刑4年；侯俊榮、余正煌均為公務人為，未能謹守與他人交往分際，勾結黑幫份子討債，嚴重破壞官箴，更善用調查局、警方系統查個資以作私用，踐踏調查人員專業與操守，嚴重敗壞公務員廉潔法紀，建請量處余3年6月、侯3年徒刑。

不起訴部分，檢方認定，林良樺、謝凱丞基於協助友軍公務查詢犯嫌個資，林不在辦公室而請謝幫忙查詢，不知余正煌拿個資私用，給予不起訴處分。陳柏銓匯款給前妻林育樺作為家用符合常情，查無顏敏蕙與侯俊榮分潤，罪嫌不足不起訴。