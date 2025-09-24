快訊

新竹翁留遺囑房子給陸配...3女兒怒告繼母 這原因贏回房

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹莊姓三姊妹繼承父親在市區的房屋，卻控告陸籍繼母楊女占用不搬。楊女抗辯亡夫曾立遺囑，指名房屋由她單獨繼承。新竹地院審理，楊女當時未取得長期居留資格，無法依遺囑繼承台灣不動產，判她必須返還房屋，並每月支付1612元租金。

判決書指出，新竹市某社區大樓2樓公寓，原屬莊姓男子所有，他於2022年11月11日過世後，由三位女兒共同繼承，地政機關亦已辦妥繼承登記，確認所有權屬於三姊妹。

不過三姊妹控告，父親過世後，繼母楊女占用該公寓不搬，甚至主張遺囑指定她繼承。除要求她遷讓、返還房屋外，由於同社區該房屋行情租金為2萬5000元，要求楊女支付占用費用，並每月支付2萬5000元房租。

楊女抗辯，亡夫於2021年12月自書遺囑，寫下不動產全部由她單獨繼承，並曾在過世前透過通訊軟體對她說「老婆我怎麼跟房子又有什麼問題，不是都已經公告天下是你的」，顯示同意她終老居住。她並提出代繳房貸、管理費、稅捐等支出，主張自己有權使用。

法官審理，雖遺囑寫明要由楊女單獨繼承，但依台灣地區與大陸地區人民關係條例第67條，大陸地區配偶若未取得長期居留資格，不得繼承台灣不動產；楊女當時並未取得居留許可，無法依遺囑繼承。至於通訊內容僅顯示亡夫意願，並不符合「使用借貸契約」的法律要件，無法成為她占用的正當理由。

法官最終判楊女必須將房屋遷讓返還三姊妹，並自2022年11月11日至2023年12月31日，每月支付1598元占用利益；自2024年1月1日起至實際遷屋前，每月支付1612元租金。至三姊妹主張的行情租金2萬5000元，依土地法規定，以申報地價和建物核定價額計算，不得直接採用同社區行情租金做基準，因此駁回。

新竹莊姓三姊妹繼承父親在市區的房屋，卻控告陸籍繼母楊女占用不搬。楊女抗辯亡夫曾立遺囑，指名房屋由她單獨繼承。新竹地院審理，楊女當時未取得長期居留資格，不得繼承台灣不動產。圖／聯合報系資料照片

繼承 立遺囑 房屋

相關新聞

忘記周日沒看診！金鷹部隊步槍兵「美圖修修」診斷書請假慘了

陸軍第六軍團砲兵第21指揮部吳姓步槍兵，去年3月10日周日晚間不想收假返營，利用修圖軟體竄改他人電子檔診斷書，佯稱當天就...

重訓男等友同歡卻先暴斃 他提供安毒「助性」...高院加重判5年刑

孫姓男子邀約吳姓網友到住處性交，性愛前還提供毒品安非他命助興，吳吸食後送醫不治，台北地檢署依轉讓禁藥致死罪起訴孫，台北地...

新竹翁留遺囑房子給陸配...3女兒怒告繼母 這原因贏回房

新竹莊姓三姊妹繼承父親在市區的房屋，卻控告陸籍繼母楊女占用不搬。楊女抗辯亡夫曾立遺囑，指名房屋由她單獨繼承。新竹地院審理...

大安樂園衝浪區邊界不明 少年溺死獲國賠

17歲王姓少年前年到台中大安區「大安濱海樂園」戲水，在衝浪及風箏衝浪區遭浪捲走溺斃，其父母對主管機關台中市風景區管理所等...

高院審剴剴案 劉彩萱認一審判太重 劉若琳不認罪

保母劉彩萱、劉若琳姊妹被控虐死1歲10個月大男童「剴剴」，被依成年人故意對兒童施以凌虐而妨害自由而致人於死罪，分別判處無...

號誌故障釀車禍1死 彰縣府賠94萬

彰化縣福興鄉沿海路五段與144線交叉路口去年發生一起交通事故，造成61歲吳姓婦人不幸身亡，此處號誌為彰化縣府管轄，經彰化...

