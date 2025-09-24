新竹翁留遺囑房子給陸配...3女兒怒告繼母 這原因贏回房

新竹莊姓三姊妹繼承父親在市區的房屋，卻控告陸籍繼母楊女占用不搬。楊女抗辯亡夫曾立遺囑，指名房屋由她單獨繼承。新竹地院審理，楊女當時未取得長期居留資格，無法依遺囑繼承台灣不動產，判她必須返還房屋，並每月支付1612元租金。

判決書指出，新竹市某社區大樓2樓公寓，原屬莊姓男子所有，他於2022年11月11日過世後，由三位女兒共同繼承，地政機關亦已辦妥繼承登記，確認所有權屬於三姊妹。

不過三姊妹控告，父親過世後，繼母楊女占用該公寓不搬，甚至主張遺囑指定她繼承。除要求她遷讓、返還房屋外，由於同社區該房屋行情租金為2萬5000元，要求楊女支付占用費用，並每月支付2萬5000元房租。

楊女抗辯，亡夫於2021年12月自書遺囑，寫下不動產全部由她單獨繼承，並曾在過世前透過通訊軟體對她說「老婆我怎麼跟房子又有什麼問題，不是都已經公告天下是你的」，顯示同意她終老居住。她並提出代繳房貸、管理費、稅捐等支出，主張自己有權使用。

法官審理，雖遺囑寫明要由楊女單獨繼承，但依台灣地區與大陸地區人民關係條例第67條，大陸地區配偶若未取得長期居留資格，不得繼承台灣不動產；楊女當時並未取得居留許可，無法依遺囑繼承。至於通訊內容僅顯示亡夫意願，並不符合「使用借貸契約」的法律要件，無法成為她占用的正當理由。