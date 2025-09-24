重訓男等友同歡卻先暴斃 他提供安毒「助性」...高院加重判5年刑

孫姓男子邀約吳姓網友到住處性交，性愛前還提供毒品安非他命助興，吳吸食後送醫不治，台北地檢署依轉讓禁藥致死罪起訴孫，台北地院僅依藥事法「轉讓禁藥」罪判他3年6月徒刑。案經上訴，台灣高等法院今撤銷原判決，除依轉讓禁藥罪判孫2年4月外，另依過失致死罪判他3年2月徒刑，合併執行5年徒刑。

吳姓死者身材健壯，長期從事跑馬拉松、登山和重訓等運動。起訴指出，孫、吳2024年1月26日透過交友軟體結識，當晚10點，兩人約在台北市汀州路、孫的出租套房吸安助興。吳吸食後，一度提議還有朋友要來同樂，隨後躺在床上休息。

翌日凌晨，孫發現吳久臥不起，驚覺有異，緊急通知救護車將吳送醫，但搶救無效。醫生認為吳是因濫用藥物造成心因性休克不治，檢方獲相驗通報，分案追究孫的刑事責任。

檢方偵辦認為，孫姓男子拿禁藥給吳吸食，同時觸犯轉讓第二級毒品罪、最高可判處有期徒刑7年的轉讓禁藥致死罪，偵結依轉讓禁藥致死罪嫌起訴。

台北地院依照孫姓男子供述、謝姓友人和陳姓健身教練證述，以及法醫師的解剖鑑定等，認定孫確實犯藥事法第83條第1項的轉讓禁藥罪，吳藥物中毒死亡與之有相當因果關係，但考量沒有證據孫轉讓給吳的毒品超出尋歡助興必要的數量，孫也自白犯罪，依規定減刑。因吳身體不適時，孫沒有採取積極的救護措施，雖然最後有打119，但救護人員到場時吳已呈「到院前心肺功能停止」狀態，加上未與死者家屬和解，一審判他3年6月徒刑。

一審判決後，案件上訴，高院認為孫犯轉讓禁藥、過失致死罪，改判5年徒刑。

