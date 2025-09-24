快訊

高鐵新車雛形曝光！史哲1周2度赴日探進度 拚2028年全數上路

再增2校！花蓮縣府今宣布瑞穗奇美國小、玉里三民國中停班課

馬英九與呂秀蓮恩師！美資深法律學者孔傑榮逝世 享壽95歲

聽新聞
0:00 / 0:00

忘記周日沒看診！金鷹部隊步槍兵「美圖修修」診斷書請假慘了

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

陸軍第六軍團砲兵第21指揮部吳姓步槍兵，去年3月10日周日晚間不想收假返營，利用修圖軟體竄改他人電子檔診斷書，佯稱當天就醫時，確診A型流感，傳送診斷書請假，稽核後遭識破送辦，桃園地方法院依行使變造準私文書罪判4月徒刑，得易科12萬元，可上訴。

起訴指出，新北市21歲吳男去年元月間入伍，是陸軍第六軍團砲兵第21指揮部砲三營砲二連二兵步槍兵，3月初放假返家時，吳男為了免除擔任營門衛哨、安全士官等重要軍事勤務，在周日晚（3月10日）間6時收假歸營時間前，以某同袍曾在桃園某耳鼻喉科診所開立電子檔診斷證明書，用App「美圖秀秀」修成自己的個資。

診斷證明書中，吳男填了具傳染性的「A型流行性感冒」，還順手將就診日期改成當天的「中華民國113年3月10日」，就傳給班長要請病假，本以為天衣無縫，沒想到班長打去診所詢問但沒人接，上網查才發現診所周日根本不看診，隨即通報憲兵處理，吳男則於同年4月中旬退伍。

法官審理後認為，醫院診斷書雖非特種文書，但他的照片檔案經竄改後，仍屬「準私文書」；吳男同時觸犯行使變造準私文書罪及以詐術免除軍事勤務罪，從重依陸海空軍刑法罪處斷。

法官指出，吳男身為現役軍人卻造假請假，破壞部隊人員管理正確性，影響戰力，甚屬不該，但考量其自白、態度尚佳，之前從事司機且經濟狀況普通、無需扶養家人，量處4月徒刑，並准易科罰金。

陸軍第六軍團21砲指部砲三營砲二連吳姓步槍兵，為了閃勤務不回營，竟以美圖修修偽造罹患 A型流感的診斷書遭識破，桃園地院依行使變造準私文書罪，判刑4月，得易科12萬元，可上訴。圖／市府提供
陸軍第六軍團21砲指部砲三營砲二連吳姓步槍兵，為了閃勤務不回營，竟以美圖修修偽造罹患 A型流感的診斷書遭識破，桃園地院依行使變造準私文書罪，判刑4月，得易科12萬元，可上訴。圖／市府提供

診所 軍事

延伸閱讀

陸軍搶救花蓮光復鄉大作戰 西部作戰區待命跨區支援

因裝備長灰塵？成功嶺新兵打靶左臉遭炸 專家：立委說法「過於想當然耳」

徐超斌病逝 部落長輩難過：已掛號去看診

壯志未酬！南迴「超人醫師」徐超斌不敵病魔今傳辭世

相關新聞

高雄大樹光電場違法開發案 7人起訴

高雄市大樹區和山光電場違法開發，橋頭地檢署依違反水土保持法等罪嫌起訴光電場負責人林瑞豐、水保技師吳安欽等七人，對林、吳求...

新聞分析／馬頭山到美濃大峽谷 追產源才能究責

高雄和山光電場違法整地、馬頭山遭置廢鋁渣等廢棄物，到美濃大峽谷砂石盜採及濫倒廢棄物連環爆，揭穿毀山滅林、破壞農地的不堪；...

忘記周日沒看診！金鷹部隊步槍兵「美圖修修」診斷書請假慘了

陸軍第六軍團砲兵第21指揮部吳姓步槍兵，去年3月10日周日晚間不想收假返營，利用修圖軟體竄改他人電子檔診斷書，佯稱當天就...

高院審剴剴案 劉彩萱認一審判太重 劉若琳不認罪

保母劉彩萱、劉若琳姊妹被控虐死1歲10個月大男童「剴剴」，被依成年人故意對兒童施以凌虐而妨害自由而致人於死罪，分別判處無...

知名租賃和潤企業爆炒股 傳奇富豪兄弟檔210萬交保

知名租賃公司和潤企業爆炒股弊案。調查局掌握情資，指和潤大股東蘇紘明、蘇明仁兄弟涉在2021年間，疑結合股市作手炒作自家上...

大安樂園衝浪區邊界不明 少年溺死獲國賠

17歲王姓少年前年到台中大安區「大安濱海樂園」戲水，在衝浪及風箏衝浪區遭浪捲走溺斃，其父母對主管機關台中市風景區管理所等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。