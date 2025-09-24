忘記周日沒看診！金鷹部隊步槍兵「美圖修修」診斷書請假慘了

陸軍第六軍團砲兵第21指揮部吳姓步槍兵，去年3月10日周日晚間不想收假返營，利用修圖軟體竄改他人電子檔診斷書，佯稱當天就醫時，確診A型流感，傳送診斷書請假，稽核後遭識破送辦，桃園地方法院依行使變造準私文書罪判4月徒刑，得易科12萬元，可上訴。

起訴指出，新北市21歲吳男去年元月間入伍，是陸軍第六軍團砲兵第21指揮部砲三營砲二連二兵步槍兵，3月初放假返家時，吳男為了免除擔任營門衛哨、安全士官等重要軍事勤務，在周日晚（3月10日）間6時收假歸營時間前，以某同袍曾在桃園某耳鼻喉科診所開立電子檔診斷證明書，用App「美圖秀秀」修成自己的個資。

診斷證明書中，吳男填了具傳染性的「A型流行性感冒」，還順手將就診日期改成當天的「中華民國113年3月10日」，就傳給班長要請病假，本以為天衣無縫，沒想到班長打去診所詢問但沒人接，上網查才發現診所周日根本不看診，隨即通報憲兵處理，吳男則於同年4月中旬退伍。

法官審理後認為，醫院診斷書雖非特種文書，但他的照片檔案經竄改後，仍屬「準私文書」；吳男同時觸犯行使變造準私文書罪及以詐術免除軍事勤務罪，從重依陸海空軍刑法罪處斷。