聽新聞
0:00 / 0:00

號誌故障釀車禍1死 彰縣府賠94萬

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導

彰化縣福興鄉沿海路五段與144線交叉路口去年發生一起交通事故，造成61歲吳姓婦人不幸身亡，此處號誌為彰化縣府管轄，經彰化縣國家賠償審議委員會審查，確認彰化縣府應賠償，今年9月與家屬協議支付國家賠償金94萬。

警方調查，去年6月1日清晨5時許，吳婦騎機車行經沿海路五段與144線交叉路口時，紅綠燈號誌不亮，她繼續行駛，與號誌綠燈直行的小貨車碰撞，婦人倒地送醫不治。警方勘驗監視器，發現事故前後約10分鐘，此路口的紅綠燈確實完全未亮，小貨車司機未遭起訴。

吳婦家屬今年4月向縣府提出國賠申請。彰化縣府行政處表示，經查驗監視器與相關資料，並送國家賠償審議委員會審議後，確認縣府應負賠償責任。審議過程依照「彰化縣國家賠償事件賠償計算基準」等規定，考量申請人身分、經濟狀況及損害程度，並扣除部分與有過失，最終雙方協議賠償金額94萬元，9月已完成撥付。

縣議員凃淑媚指出，吳婦丈夫在妻子過世後，曾致電詢問國賠事宜，但未及提出申請便因病去世。她為完成其遺願，透過村長協助吳婦子女提出申請，所幸縣府同意賠償，雖無法挽回生命，仍對家屬是一分安慰，也保障了逝者應有權益。

彰化縣府交通處補充，當天上午6時左右即接獲號誌故障通報，10時許由廠商到場處理，比合約規定時限更快完成，且檢修過程未發現異常，未更換零件後即恢復正常。交通處強調，紅綠燈號誌故障通常能及時獲報，現行規定是24小時內初步處理、72小時內完成檢修，但未來會檢討縮短時效，避免故障空窗過久，確保用路安全。

延伸閱讀

彰化公園路登噪音王 爬坡路段引擎聲刺耳開罰105輛次

彰化女陷外國探員包裹陷阱 欲匯款被員警行員阻詐

彰化員林今起送「公所牌套袋」 以量制價單價比去年便宜

彰化婦騎機車路過故障紅綠燈遭撞身亡 獲縣府94萬國賠

相關新聞

知名租賃和潤企業爆炒股 傳奇富豪兄弟檔210萬交保

知名租賃公司和潤企業爆炒股弊案。調查局掌握情資，指和潤大股東蘇紘明、蘇明仁兄弟涉在2021年間，疑結合股市作手炒作自家上...

高雄大樹光電場7人遭起訴 違規開發逾2萬平方公尺

高雄市大樹區和山光電場違法開發案經橋頭地檢署偵辦，違規開發面積超過2萬5千平方公尺，全案已於17日偵查終結，包含光電場負...

大安樂園衝浪區邊界不明 少年溺死獲國賠

17歲王姓少年前年到台中大安區「大安濱海樂園」戲水，在衝浪及風箏衝浪區遭浪捲走溺斃，其父母對主管機關台中市風景區管理所等...

高院審剴剴案 劉彩萱認一審判太重 劉若琳不認罪

保母劉彩萱、劉若琳姊妹被控虐死1歲10個月大男童「剴剴」，被依成年人故意對兒童施以凌虐而妨害自由而致人於死罪，分別判處無...

號誌故障釀車禍1死 彰縣府賠94萬

彰化縣福興鄉沿海路五段與144線交叉路口去年發生一起交通事故，造成61歲吳姓婦人不幸身亡，此處號誌為彰化縣府管轄，經彰化...

高雄國賓改建案自救會聲請遭駁 法院認定無急迫必要性

高雄國賓飯店改建案爭議持續，周邊居民成立自救會，指控建商不顧環評訴願仍在進行、還未取得建照就要動工，日前赴高雄高等行政法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。