號誌故障釀車禍1死 彰縣府賠94萬

彰化縣福興鄉沿海路五段與144線交叉路口去年發生一起交通事故，造成61歲吳姓婦人不幸身亡，此處號誌為彰化縣府管轄，經彰化縣國家賠償審議委員會審查，確認彰化縣府應賠償，今年9月與家屬協議支付國家賠償金94萬。

警方調查，去年6月1日清晨5時許，吳婦騎機車行經沿海路五段與144線交叉路口時，紅綠燈號誌不亮，她繼續行駛，與號誌綠燈直行的小貨車碰撞，婦人倒地送醫不治。警方勘驗監視器，發現事故前後約10分鐘，此路口的紅綠燈確實完全未亮，小貨車司機未遭起訴。

吳婦家屬今年4月向縣府提出國賠申請。彰化縣府行政處表示，經查驗監視器與相關資料，並送國家賠償審議委員會審議後，確認縣府應負賠償責任。審議過程依照「彰化縣國家賠償事件賠償計算基準」等規定，考量申請人身分、經濟狀況及損害程度，並扣除部分與有過失，最終雙方協議賠償金額94萬元，9月已完成撥付。

縣議員凃淑媚指出，吳婦丈夫在妻子過世後，曾致電詢問國賠事宜，但未及提出申請便因病去世。她為完成其遺願，透過村長協助吳婦子女提出申請，所幸縣府同意賠償，雖無法挽回生命，仍對家屬是一分安慰，也保障了逝者應有權益。

彰化縣府交通處補充，當天上午6時左右即接獲號誌故障通報，10時許由廠商到場處理，比合約規定時限更快完成，且檢修過程未發現異常，未更換零件後即恢復正常。交通處強調，紅綠燈號誌故障通常能及時獲報，現行規定是24小時內初步處理、72小時內完成檢修，但未來會檢討縮短時效，避免故障空窗過久，確保用路安全。