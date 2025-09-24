聽新聞
大安樂園衝浪區邊界不明 少年溺死獲國賠

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

17歲王姓少年前年到台中大安區「大安濱海樂園」戲水，在衝浪及風箏衝浪區遭浪捲走溺斃，其父母對主管機關台中市風景區管理所等求償200多萬元；法院發現，現場雖有告示，但僅註明座標、經緯度，一般人「根本看不出邊界」，無適當的戲水範圍標示，判國賠218萬元，可上訴。

王姓少年2023年6月3日和朋友到大安區「大安濱海樂園」海水浴場戲水，王下午4點多溺水失蹤，直到5日清晨5點，遺體才在附近南園沙灘被發現。

王的父母指出，市府多次公開強調樂園為公告開放的水域遊憩海域，並聘有退役蛙人救生員進駐，平日2人、假日增至4人。然而事發當日，兒子並非在禁止戲水區內，而是進入樂園劃設的「衝浪及風箏衝浪區」，現場卻無清楚邊界標示，僅有零散竹竿與難以辨識的經緯度座標，導致遊客根本無法判斷安全範圍。家屬另批評救生員未盡巡邏、勸離與警戒職責，顯有過失。

台中市風景區管理所抗辯，指園區與官網均設有警告標示，少年未在指定的「沙灘戲水區」活動，屬違反水域遊憩活動管理辦法，自行犯險。救生協會與救生員也主張，少年當時距離戒護區已逾500公尺，並非責任範圍。

台中地方法院審理後發現，雖有「戲水區」「衝浪區」及「禁止水域」的座標告示，但需透過儀器測量才可辨識，對一般民眾形同無效，管理明顯不足。法院依喪葬費、扶養費及精神撫慰金等計算，認為父母請求有理，判市府應賠償218萬3930元；至於救生協會及救生員，法院認定未有疏失，駁回其餘請求。全案仍可上訴。

