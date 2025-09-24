高院審剴剴案 劉彩萱認一審判太重 劉若琳不認罪

保母劉彩萱（左）、劉若琳姊妹涉虐死1歲10個月大男童「剴剴」，案件上訴台灣高等法院，劉彩萱認為一審判處無期徒刑過重，劉若琳則不認罪。記者王宏舜／攝影 保母劉彩萱、劉若琳姊妹被控虐死1歲10個月大男童「剴剴」，被依成年人故意對兒童施以凌虐而妨害自由而致人於死罪，分別判處無期徒刑、18年徒刑。上訴後，台灣高等法院昨開庭，劉彩萱認為一審判太重，劉若琳則自認無罪。

因國民法官制度二審原則上不調查新證據，重點在檢視原審判決瑕疵，檢察官沒有聲請調查新證據，但兩被告律師團抨擊一審審判長受媒體影響，判決偏頗。檢察官反批本件為社會矚目案件，國人關心，新聞媒體本來就會報導，一審判決並未違反經驗、論理法則，新聞也未影響判決。

剴剴外婆的律師也認為國民法官未受新聞報導影響，也質疑劉女律師團一方面稱新聞報導影響國民法官，一方面也提出新聞報導企圖影響法院，二審時要求調查「審判是否受媒體影響」根本無必要。

檢察官昨主張劉若琳知悉、迎合姊姊施虐，還回報自己也有傷害剴剴頸部，共享犯罪成果，劉若琳不是簽約的照顧保母，但檢方認為應有義務防止犯行發生，屬不作為犯，也該要重判，僅判18年量刑不當。

劉若琳律師稱一審檢察官求刑16至18年徒刑，剴剴外婆律師也主張判18年，一審判了她18年檢方仍上訴，質疑「濫行上訴」。律師團認為本案偵審時的媒體報導讓輿論形成審判壓力，還指「鑑定人偏頗」。律師認為一審對於劉若琳犯罪預見死亡可能性、犯意聯絡都違反經驗法則、論理法則。

法官詢問雙方是否有意進行修復式司法？劉彩萱表示有意願，但劉若琳自認無罪，被害家屬則拒絕；法官表示，是否進行修復式司法與認不認罪是兩回事。

法官表示，下次開庭將整理爭點、進行證據調查，被告律師若認為一審認定事實有違誤，必須具體指出何處違反經驗法則與論理法則，11月10日續行準備程序。

民間團體昨呼籲政府正視制度缺口，盡速成立具實質權限與資源統整的「兒少保護部」，避免更多孩子落入系統斷裂的縫隙。也主張要整合「兒童工作證」、設置「訪視助理員」或強化現行「育兒指導員」制度。