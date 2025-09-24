聽新聞
0:00 / 0:00

新聞分析／馬頭山到美濃大峽谷 追產源才能究責

聯合報／ 本報記者張議晨

高雄馬頭山遭棄置逾2800公噸廢鋁渣與營建廢棄物，惡臭瀰漫汙染環境。記者郭韋綺／攝影
高雄馬頭山遭棄置逾2800公噸廢鋁渣與營建廢棄物，惡臭瀰漫汙染環境。記者郭韋綺／攝影
高雄和山光電場違法整地、馬頭山遭置廢鋁渣等廢棄物，到美濃大峽谷砂石盜採及濫倒廢棄物連環爆，揭穿毀山滅林、破壞農地的不堪；和山光電場業者願意負責，但馬頭山、美濃大峽谷找不到產源，高昂清除費若由全民埋單，將是不公不義。

同樣都是破壞國土、農田，和山光電場找到負責人，市府派員監督後續復原。反觀馬頭山一案，廢鋁渣堆積如山，檢方起訴七人，但無人出面負責；市府廿二日派員，僅清除市有地部分，私有地則要求非濫倒犯嫌的地主負責，凸顯環境犯罪即便找到嫌疑人，誰要負責仍是難題。

營建混合物等事業廢棄物遭非法傾倒現象多年未解，讓非法棄置產業鏈賺取暴利。清運代價高昂，若找不出源端，僅由產業鏈下游司機、土尾承擔，就像詐騙集團只抓車手，永遠無法斷根。

二○一三年旗山大林農地被發現回填中聯公司九十九萬公噸轉爐石，法院判決須依法清理，時隔多年仍未復原，高雄市府要求中聯扛責，清運才順利進行，預計明年清完，顯示追溯來源，清運責任才能落實。

環境犯罪與毒品、槍砲犯行並無二致，向上溯源斷源頭，犯行自然減少；廢棄物產源多為營造廠及大小工廠，讓該負責的人真正付出代價，山林才不會成為一再被犧牲的公共資產。

美濃大峽谷 高雄市 農地

延伸閱讀

高市府代清馬頭山廢棄物 將完成公有地清運

【重磅快評】美濃大峽谷綠議員甩鍋韓國瑜 反成「大義滅親」傑作

美濃大峽谷案連環爆 官方架鐵欄杆將四周圍起 網酸「準備開牧場？」

美濃砂石車橫行…高雄市府急禁大車 居民不領情提質疑

相關新聞

知名租賃和潤企業爆炒股 傳奇富豪兄弟檔210萬交保

知名租賃公司和潤企業爆炒股弊案。調查局掌握情資，指和潤大股東蘇紘明、蘇明仁兄弟涉在2021年間，疑結合股市作手炒作自家上...

高雄大樹光電場7人遭起訴 違規開發逾2萬平方公尺

高雄市大樹區和山光電場違法開發案經橋頭地檢署偵辦，違規開發面積超過2萬5千平方公尺，全案已於17日偵查終結，包含光電場負...

高雄大樹光電場案7人起訴

高雄市大樹區和山光電場違法開發，橋頭地檢署依違反水土保持法等罪嫌起訴光電場負責人林瑞豐、水保技師吳安欽等七人，對林、吳求...

新聞分析／馬頭山到美濃大峽谷 追產源才能究責

高雄和山光電場違法整地、馬頭山遭置廢鋁渣等廢棄物，到美濃大峽谷砂石盜採及濫倒廢棄物連環爆，揭穿毀山滅林、破壞農地的不堪；...

高院審剴剴案 劉彩萱認一審判太重 劉若琳不認罪

保母劉彩萱、劉若琳姊妹被控虐死1歲10個月大男童「剴剴」，被依成年人故意對兒童施以凌虐而妨害自由而致人於死罪，分別判處無...

大安樂園衝浪區邊界不明 少年溺死獲國賠

17歲王姓少年前年到台中大安區「大安濱海樂園」戲水，在衝浪及風箏衝浪區遭浪捲走溺斃，其父母對主管機關台中市風景區管理所等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。