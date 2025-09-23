高雄國賓改建案自救會聲請遭駁 法院認定無急迫必要性

快訊

聯合報／ 記者巫鴻瑋張議晨／高雄即時報導

高雄國賓飯店改建案爭議持續，周邊居民成立自救會，指控建商不顧環評訴願仍在進行、還未取得建照就要動工，日前赴高雄高等行政法院聲請停止執行，要求暫停拆除及施工，不過法院今裁定駁回聲請，認定自救會的主張沒有停止執行以避免發生難於回復損害的急迫必要性，不過仍可提出抗告。

高雄高等行政法院裁定指出，原則上行政處分不因救濟而停止執行，除非符合「合法性顯有疑義」或「急迫、難以回復損害」等要件，但本案並未符合上述條件，且環評程序經多次審查、修正後通過，形式上並無顯然違法。

合議庭法官也認為，訴願機關環境部仍在審議訴願並未駁回，自救會住戶卻直接向法院聲請停止執行，但又未能證明「無法期待訴願機關即時救濟」的特殊情況，且自救會質疑工程會造成地層下陷、結構安全等問題，但環境影響說明書已有相關評估與回應，法院難以認定有違法。

合議庭法官因此裁定，自救會提出的聲請並沒有說明有停止執行的急迫必要性，也未證明有特殊情形需繞過訴願程序，所以才駁回聲請，不過自救會仍可提出抗告。

國賓不當容積自救會是在上月29日向高雄高等行政法院遞交行政訴願停止執行狀，質疑國賓改建案存在程序重大瑕疵、地質風險、違法圖利等疑點。

自救會當時指出，環評審查結論尚在訴願審理中，高雄市府卻在6月30日核准拆除許可，有圖利財團之嫌。自救會成員更憂心國賓改建案將興建一棟58層及一棟52層大樓，地基深達地下7層、27.25公尺，有可能造成鄰損及地層下陷，威脅周邊居民生命財產安全，因此向法院聲請停止執行，要求暫停拆除及施工行為。

國賓不當容積自救會日前赴高雄高等行政法院遞狀聲請停止執行開發，但在今天已遭駁回聲請。圖／本報資料照
國賓不當容積自救會日前赴高雄高等行政法院遞狀聲請停止執行開發，但在今天已遭駁回聲請。圖／本報資料照

自救會 改建案 高等行政法院

