劉姓保母姊妹虐剴剴案二審 修復式司法無共識

二審今天審理「剴剴」遭虐死案，法官詢問開啟修復式司法（促成和解）可能，保母姊劉彩萱律師稱有意願、妹劉若琳律師說主張無罪沒意願，被害家屬律師說，沒認罪沒開啟契機。

另一方面，因劉彩萱、劉若琳30日羈押期滿，受命法官文家倩進行延長羈押訊問，請雙方表示意見，檢方表示，她們仍有羈押必要，請求續行延押；劉彩萱及劉若琳均表示，請依法審酌。法官庭末諭知，是否延押經評議後裁定，並定11月10日續行審理確認爭點及聲請調查證據。

二審台灣高等法院今天開庭，法官確認雙方上訴主張，檢察官表示，僅針對劉若琳科刑18年過輕，提起上訴，因她明知剴剴受綑綁等虐待，卻將剴剴放回水桶3次，並曾分享犯罪成果照片給劉彩萱，明顯參與本案犯罪，對剴剴受虐傷害甚至死亡結果應有所預見。

劉若琳律師回應，檢方濫行上訴，當初檢方求刑就是16年至18年，請駁回檢方上訴；劉若琳對原審判刑全部上訴，原審訴訟指揮違背法令，鑑定人不中立而傾向檢方，犯罪事實認定有誤，且劉若琳對劉彩萱犯罪致剴剴死亡結果沒有預見可能。

劉彩萱律師則說，劉彩萱對原審判刑全部上訴，原審訴訟指揮違背法令，例如聲請調查證據或證人，大部分都被駁回，鑑定人庭上作證情緒激動，庭後接受媒體聯訪，明顯不中立而不適格，但鑑定人意見卻被原審合議庭列入判決裡，而且合議庭明顯偏頗，讓檢方可多使用旁聽席及個人筆電。

檢察官反駁指出，原審密集審理期間，蒞庭檢察官團隊分工，A檢察官上午及B檢察官下午分別論告，B檢察官上午坐旁聽席用筆電筆記，旁聽席位是由檢察事務官凌晨上網抽到的，合議庭就旁聽席分配並無偏頗。

全案緣於，劉彩萱、劉若琳姊妹於民國112年8月間受兒福聯盟委託照顧1歲男童「剴剴」，自同年9月1日起至12月23日，涉嫌對「剴剴」犯凌虐、妨害自由、傷害等行為，「剴剴」於同年12月24日凌晨無意識，傷重送醫不治。

一審台北地方法院國民法官庭認為，劉彩萱、劉若琳2人犯罪動機以虐取樂，惡性重大危害甚鉅，且未與被害人家屬和解，社會復歸可能性為中或中上程度，判決劉彩萱無期徒刑、褫奪公權終身，劉若琳有期徒刑18年。

經兩造上訴，二審由台灣高等法院審理，之前裁定2人予以羈押，並於今天召開準備程序庭。