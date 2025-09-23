陳啓昱等3人涉台鹽綠能弊案五鬼搬運近4億 法院裁定交保科技監控

快訊

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台鹽綠能公司前董事長陳啓昱、前總經理蘇坤煌與鴻暉國際公司負責人蘇俊仁涉嫌「五鬼搬運」將原本屬台綠的利潤截流，造成台鹽及台綠損失近4億元，3人押期將屆，聲請具保停押；台南地院裁定3人以400萬元至600萬元交保，限制住居、出境、出海，應接受科技監控

台鹽綠能弊案在今年2月底起訴後，移審台南地院，陳啓昱、蘇坤煌與蘇俊仁3人經裁定羈押，迄今仍在押中，3人均向法官聲請具保停押；台南地院昨天裁定交保，並指出今天製作裁定並通知3人，最快明天會提解3人到法院辦保，待完成安裝科技監控設備，屆時才能離開。

台南地院指出，3人羈押期間將於9月26日屆滿，經法院訊問3人，並聽取辯護人、檢察官之意見後，認為原羈押原因仍然存在，然無繼續羈押必要；3人雖否認涉有起訴書所載違反證券交易法犯行，惟相關人證、書證、物證，足認3人犯罪嫌疑重大。

合議庭認為，陳啓昱於偵查時已有逃亡20餘日事實，又與蘇坤煌、蘇俊仁均面臨重罪、檢察官具體求刑、請求宣告沒收高額不法利得及民事求償責任等等，認定均有逃亡之虞。

另外，3人雖承認部分客觀事實，惟均否認主觀犯意，且就犯罪構成要件事實、犯罪情節等，就彼此間、與其他共同被告、證人所述，多數未盡相符，而仍有待對質詰問必要，且3人與辯護人聲請傳喚交互詰問證人並未全數交互詰問完畢。

考量陳啓昱曾任高雄市副市長、台鹽公司及台鹽綠能董事長，蘇坤煌曾長期擔任台鹽綠能總經理，蘇俊仁則現仍為鴻暉公司之實際負責人，3人於本案均居於主導地位，對於證人均具有一定影響力；3人仍有與共犯或證人勾串、滅證可能。

合議庭表示，3人羈押原因雖均仍存在，然考量辯護人聲請、偵查中未曾到庭證述證人，幾已傳喚到庭交互詰問完畢，復陸續傳喚偵查中已到庭具結證人進行交互詰問中，相關書證、電腦資料檢、調於偵查中搜索時已扣押。

3人所涉犯罪相關事證已獲相當程度保全，就串供、滅證可行性與可能性已降低，從而審酌3人如能分別提出保證金，並輔以限制出境、出海、限制住居、科技監控等命令，如此約束3人行動、防止逃亡並降低串證誘因，已足對3人形成相當程度制約效果。

合議庭裁定，陳啓昱於提出600萬元、蘇坤煌、蘇俊仁各提出400萬元保證金後，准予停止羈押，均限制住居於高雄市住家，及自停止羈押日起限制出境、出海8月，於限制出境、出海期間，並應接受科技監控。

陳啓昱每天上午8時至9時間、晚上9時至10時間，共2次，蘇坤煌、蘇俊仁晚上9時至10時間，均必須在住家持手機拍攝面部照片，同步傳送至科技設備監控中心；同時不得與被告、審理計畫書所示尚未交互詰問完畢證人有任何聯絡、接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情行為。

3人如未能具保，其羈押期間，自114年9月27日起延長羈押2月，並禁止接見、通信；3人於停止羈押期間無故不到庭、違反限制住居、限制出境、出海等事項，或違反應遵守之科技監控等事項，得為再執行拘提或羈押。

台鹽綠能公司前董事長陳啓昱聲請具保停押，台南地院裁定600萬元交保，限制住居、出境、出海，應接受科技監控。圖／本報資料照片
台鹽綠能公司前董事長陳啓昱聲請具保停押，台南地院裁定600萬元交保，限制住居、出境、出海，應接受科技監控。圖／本報資料照片

監控 陳啓昱 台鹽綠能

