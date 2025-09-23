台鹽綠能光電弊案 陳啓昱等3人獲裁定交保

南檢偵辦台鹽綠能光電弊案，其中在押的台鹽綠能前董事長陳啓昱等3人聲請具保停押，台南地院裁定以400萬元至600萬元交保，限制住居、出境、出海，應接受科技監控。圖／聯合報資料照片 南檢偵辦台鹽綠能光電弊案，2月起訴5人，其中在押的台鹽綠能前董事長陳啓昱等3人聲請具保停押，台南地院裁定以400萬元至600萬元交保，限制住居、出境、出海，應接受科技監控。

台南地方法院昨天裁定，陳啓昱提出新台幣600萬元保證金、台鹽綠能前總經理蘇坤煌及鴻暉國際公司負責人蘇俊仁各提出400萬元保證金後，停止羈押。

陳啓昱、蘇坤煌、蘇俊仁等3人同時限制住居，限制出境、出海8個月，應接受科技監控，不得和同案被告及尚未交互詰問完畢證人聯絡、接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情等。

陳啓昱等3人如未能具保，延押2個月，羈押時間自9月27日至11月26日，並禁止接見、通信。台南地院今天表示，目前陳啓昱等人仍在台南看守所。

台南地檢署偵辦台鹽綠能公司光電弊案，2月27日起訴陳啓昱等5人，因陳啓昱否認犯行，具體求刑12年；蘇坤煌求刑10年；台鹽綠能郭姓前副總經理、蘇俊仁、晁暘開發公司及偉珵開發公司戴姓負責人，3人建請量處適當之刑。

全案移審後，台南地院2月28日裁定陳啓昱、蘇坤煌及蘇俊仁3人羈押禁見，迄今仍在押；台鹽綠能郭姓前副總經理、晁暘開發公司及偉珵開發公司戴姓負責人各以300萬元交保，限制住居及出境、出海，且以科技設備監控。