陽明山「假農舍真豪宅」行政訴訟案 里民集結提2訴求

寬頻房訊創辦人游世一在陽明山的「農舍」建案，因設計變更停建等，建照過期，游提起行政訴訟，台北高等行政法院今首開庭進行準備，由於該建案爭議多年，建地岩山里里民庭前聚集法院外，主張法院駁回游的訴訟、請求參加訴訟等訴求。

台北市士林區岩山里辦公處今午2時許號召里民到法院外聚集倡議，透過北市府的空拍影像，指出游世一的農舍建案工程，大肆開挖破壞山林，並破碎巨石，里民平時敬拜的石頭公、土地公也被迫遷走，周遭住戶也為水土保持及居住安全提心吊膽，如今游因建案停建兒提起行政訴訟，反過來提告、扮演被害人，里民卻被排除在外。

岩山里里長林美雯說，興建農舍依法應為以農為業的農民，游世一在陽明山仰德大道建蓋「假農舍真豪宅」賺取非法暴利，是非常不正義的事，此案是非很清楚，希望法官能駁回游的訴訟，不讓游得逞；岩山里里民是揭發此案的人，「我們絕對是利害關係人」，若非這些民眾，也不會換來北市府的行政處分，如今事件進入行政訴訟，里民卻被排除在外，希望法官能讓里民參加訴訟。

林美雯說明，游世一非農民，台北市政府最初就不該核發建照，後來爭議爆發，市府只推稱當年法規有改，不過農業部曾澄清，對於申請人必須是農民部分，相關法令並未更改。她希望北市府能夠積極處事，「市府承諾通知開庭時間，但我前天才得知今天要開庭。」

岩山里謝姓里民說，他們家族住至善路中影文化城旁7、80年，從來沒見建地處曾有人在耕作「這樣也叫農民？」；另名住在至善路的里民則說，游在兒子婚禮上說要蓋農舍給兒子當婚房，「農舍可以當婚房嗎？」，她住在至善路45年了，原本周邊水質清澈，近年都變泥巴水，每逢風災就徹夜難眠，擔心發生土石流。