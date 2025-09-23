劉姓保母姊妹虐剴剴案二審開庭 民團群眾籲勿輕縱

快訊

中央社／ 台北23日電

男童「剴剴」遭虐死案，一審判保母姊劉彩萱無期徒刑、妹劉若琳18年徒刑，經上訴，二審今天開庭。新聞示意圖。聯合報系記者黃義書／攝影
男童「剴剴」遭虐死案，一審判保母姊劉彩萱無期徒刑、妹劉若琳18年徒刑，經上訴，二審今天開庭，群眾聚集法院前發聲明表示，司法必須嚴懲到底，勿讓虐童致死案件被輕縱。

到場群眾團體包含兒少守護行動團體、兒虐零容忍協會、剴剴網路爸媽群等多人，依序排隊領取旁聽證；聲明稿提及，不容司法姑息「剴剴案」保母虐待惡行與社工冷血瀆職行徑，呼籲司法重判，政治並應設立「兒少保護部」，將「一主責、多協力」由形式變為實質，補強制度斷裂，別再讓孩子成為漏洞下的犧牲者。

聲明表示，司法必須嚴懲到底，勿讓虐童致死案件被輕縱，對惡性虐童案件應考慮極刑，全民須一同正視兒少保護問題，確保每名孩子的生命安全。

劉彩萱、劉若琳姊妹於民國112年8月間受兒福聯盟委託照顧1歲男童「剴剴」，自同年9月1日起至12月23日，涉嫌對「剴剴」犯凌虐、妨害自由、傷害等行為，「剴剴」於同年12月24日凌晨無意識，傷重送醫不治。

一審台北地方法院國民法官庭認為，劉彩萱、劉若琳2人犯罪動機以虐取樂，惡性重大危害甚鉅，且未與被害人家屬和解，社會復歸可能性為中或中上程度，判決劉彩萱無期徒刑、褫奪公權終身，劉若琳有期徒刑18年。

經兩造上訴，二審由台灣高等法院審理，之前裁定2人予以羈押，並於今天召開準備程序庭。

