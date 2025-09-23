快訊

樺加沙太空俯瞰圖震撼曝光！「全球最強颱」重創菲律賓 香港廣東戒備

成功嶺新兵打靶「左臉轟1大洞」 醫院曝驚險搶救及顱骨重建難度

全車無人阻止！旅英台女遭4白人藉故圍毆 報警得等4天才處理

聽新聞
0:00 / 0:00

台中男開車撞「館長」健身房 殺人未遂變毀損...更一審：有先看有無人

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市林姓男子在去年5月間，前往北屯區「館長」陳之漢經營的健身房應徵未果，同年6月間駕駛貨車撞入健身房內，幸未釀傷亡，一、二審都認定林有殺人不確定故意，判刑5年8月，最高法院以林男有無殺人犯意需審酌發回，更一審今認林男衝撞前「有先看有沒有人」，認定無殺人不確定故意，改依強制、毀損罪，判刑1年6月，其中4月可易科。

更一審審認，林男始終否認有殺人不確定故意，強調「撞擊前有看一下有沒有人才撞、只想到會撞到門」，另外監視器畫面也顯示，林男開車撞進館內後即停車，顯示林男從衝撞大門至煞停前，未見管制匣門至大門間有人之情形相符，可見林男所辯其沒有要撞人的意思，並非沒有依據。

更一審指出，林男衝撞大門後，隨即下車離開健身館，沒有對現場人員有何肢體或言語暴力之的舉動，又林男不認識此案健身館內消費的客人，也與相關人員無仇恨，只因生活、工作應徵不順遂才犯行，林男無殺人、傷害動機、目的。

更一審指出，此案林男有搶奪許姓在場人士的手機，以阻止其報警，另外也有衝撞健身館大門、場館狀況，加上林男已賠償7.5萬元與許男達成和解，也賠償健身房13萬7620元，考量林男在案發前無前科，有罹患相關疾病等狀況，改依強制、毀損罪，分判4月（可易科罰金）、1年2月徒刑，仍可上訴。

檢警調查，林姓男子（30歲）去年5月到館長位於北屯區的成吉思汗健身俱樂部應徵未果，又再以臉書私訊傳給館長仍未獲回應，同年6月12日駕駛許姓友人（34歲）租賃的貨車，衝撞成吉思汗台中館，造成大門破裂，但幸未造成人員傷亡，檢方依殺人未遂罪起訴。

二審在今年3月間駁回上訴，維持一審認定，判刑5年8月，今年7月由最高法院發回台中高分院更一審。

最高法院發回理由是原審對於貨車速度、衝擊力道認定不具體，且林男在案發時，是否已目擊車前有人走動後，還急踩油門以高速、近身方式，朝人體做惡意衝撞的行為，有無殺人的不確定故意，仍有審酌空間，有應調查證據而未予調查、理由不備的違法。

台中市林姓男子去年5月開貨車，衝撞館長陳之漢在北屯區經營的健身房。記者陳宏睿／翻攝
台中市林姓男子去年5月開貨車，衝撞館長陳之漢在北屯區經營的健身房。記者陳宏睿／翻攝
台中市林姓男子去年5月開貨車，衝撞館長陳之漢在北屯區經營的健身房。記者陳宏睿／翻攝
台中市林姓男子去年5月開貨車，衝撞館長陳之漢在北屯區經營的健身房。記者陳宏睿／翻攝

健身房 殺人未遂 館長

延伸閱讀

應徵未果撞「館長」台中館...二度殺人未遂重判 今更一審輕判1年半

工作上常找碴惹殺機…新莊男猛砍同事多刀 檢依殺人未遂起訴

PEETA葛格「大麻風暴」背後有內幕！前妻Alisa被爆受大軍指使陷害

光睡不練！瑜伽墊當床褥 24小時健身房成陸年輕人「睡覺聖地」

相關新聞

高雄大樹光電場7人遭起訴 違規開發逾2萬平方公尺

高雄市大樹區和山光電場違法開發案經橋頭地檢署偵辦，違規開發面積超過2萬5千平方公尺，全案已於17日偵查終結，包含光電場負...

台中男開車撞「館長」健身房 殺人未遂變毀損...更一審：有先看有無人

台中市林姓男子在去年5月間，前往北屯區「館長」陳之漢經營的健身房應徵未果，同年6月間駕駛貨車撞入健身房內，幸未釀傷亡，一...

「剴剴案」高院今開庭 民團籲速成立「兒少保護部」

台灣高等法院審理「剴剴案」，民間團體呼籲政府正視制度缺口，盡速成立具實質權限與資源統整的「兒少保護部」，避免更多孩子落入...

竹市稅務局成功拍定千萬級欠稅人土地 追回欠稅600萬元

新竹市稅務局113年度在「清理舊欠」績效表現優異，獲財政部評核全國乙組第一名。近期更與行政執行署新竹分署聯手出擊，成功拍...

確定坐牢！「陰陽水」抹全裸女信徒胸部下體 他還喊冤神明附身

張姓男子在嘉義縣住處開設私人神壇，前年以替女信徒祭改為由，在汽車旅館要求女子脫光衣服，他自稱神明降駕後，以手沾「陰陽水」...

高雄女撿便宜市價7折買到「黃金」 銀樓一驗攏是假

黃金價格近年飆漲，郭姓女子謊稱有一批黃金被棄單，因缺現金周轉，只需市價7折就能入手，林姓女子投入43萬元以為撿到便宜，結...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。