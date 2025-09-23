台中男開車撞「館長」健身房 殺人未遂變毀損...更一審：有先看有無人
台中市林姓男子在去年5月間，前往北屯區「館長」陳之漢經營的健身房應徵未果，同年6月間駕駛貨車撞入健身房內，幸未釀傷亡，一、二審都認定林有殺人不確定故意，判刑5年8月，最高法院以林男有無殺人犯意需審酌發回，更一審今認林男衝撞前「有先看有沒有人」，認定無殺人不確定故意，改依強制、毀損罪，判刑1年6月，其中4月可易科。
更一審審認，林男始終否認有殺人不確定故意，強調「撞擊前有看一下有沒有人才撞、只想到會撞到門」，另外監視器畫面也顯示，林男開車撞進館內後即停車，顯示林男從衝撞大門至煞停前，未見管制匣門至大門間有人之情形相符，可見林男所辯其沒有要撞人的意思，並非沒有依據。
更一審指出，林男衝撞大門後，隨即下車離開健身館，沒有對現場人員有何肢體或言語暴力之的舉動，又林男不認識此案健身館內消費的客人，也與相關人員無仇恨，只因生活、工作應徵不順遂才犯行，林男無殺人、傷害動機、目的。
更一審指出，此案林男有搶奪許姓在場人士的手機，以阻止其報警，另外也有衝撞健身館大門、場館狀況，加上林男已賠償7.5萬元與許男達成和解，也賠償健身房13萬7620元，考量林男在案發前無前科，有罹患相關疾病等狀況，改依強制、毀損罪，分判4月（可易科罰金）、1年2月徒刑，仍可上訴。
檢警調查，林姓男子（30歲）去年5月到館長位於北屯區的成吉思汗健身俱樂部應徵未果，又再以臉書私訊傳給館長仍未獲回應，同年6月12日駕駛許姓友人（34歲）租賃的貨車，衝撞成吉思汗台中館，造成大門破裂，但幸未造成人員傷亡，檢方依殺人未遂罪起訴。
二審在今年3月間駁回上訴，維持一審認定，判刑5年8月，今年7月由最高法院發回台中高分院更一審。
最高法院發回理由是原審對於貨車速度、衝擊力道認定不具體，且林男在案發時，是否已目擊車前有人走動後，還急踩油門以高速、近身方式，朝人體做惡意衝撞的行為，有無殺人的不確定故意，仍有審酌空間，有應調查證據而未予調查、理由不備的違法。
