竹市稅務局成功拍定千萬級欠稅人土地 追回欠稅600萬元
新竹市稅務局113年度在「清理舊欠」績效表現優異，獲財政部評核全國乙組第一名。近期更與行政執行署新竹分署聯手出擊，成功拍定一名長期欠繳地價稅大戶名下遭占用土地及私設通路，拍定金額近900萬元，追回地價稅600萬元，加計拍賣產生的土地增值稅200萬元，合計為市庫挹注800萬元，展現市府清欠決心與執行力，實現公平正義。
稅務局指出，該名吳姓欠稅人多年未繳納地價稅，列名新竹市公告的「千萬級欠稅人」。為維護租稅債權，稅務局成立「欠稅追追追小組」，針對其財產詳加分析，發現其名下土地遭鄰近住戶長期違法占用，並以帆布、鐵皮，甚至水泥搭建為車庫使用。過去雖多次辦理拍賣，均因流標未果。今年初重新勘查，發現占用情形加劇，且區域內停車需求殷切，評估具拍賣實益，與新竹分署合作再度啟動執行程序。
稅務局說明，為提升拍賣成功率，稅務局重新辦理土地鑑價，拍賣底價較前次調高一成，並主動將拍賣資訊提供給社區管委會與實際占用人，指出若不積極投標，未來可能面臨「一位難求、無位可停」的困境。在積極宣導與推動下，最終遭占用土地及私設通路以近900萬元順利拍定，成功標脫多年積欠案，為市庫注入可觀稅收。
針對吳男多次辯稱自己僅為「人頭戶」、只是名義上的所有權人，稅務局強調，依據「土地稅法」第3條規定，地價稅納稅義務人為土地所有權人，並不因為僅為名義登記，即可免除納稅義務。
稅務局提醒民眾，切勿輕率出名為人頭，若日後發生欠稅而無力繳納，將可能面臨扣薪、扣存、查封財產，甚至限制出境等強制執行措施，後果得不償失。如有相關疑問，請至稅務局網站查詢，或撥03-5225161分機550、0800-000321、1999市民服務專線，將有專人為您服務。
