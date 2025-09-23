快訊

樺加沙太空俯瞰圖震撼曝光！「全球最強颱」重創菲律賓 香港廣東戒備

成功嶺新兵打靶「左臉轟1大洞」 醫院曝驚險搶救及顱骨重建難度

全車無人阻止！旅英台女遭4白人藉故圍毆 報警得等4天才處理

聽新聞
0:00 / 0:00

竹市稅務局成功拍定千萬級欠稅人土地 追回欠稅600萬元

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹市稅務局113年度在「清理舊欠」績效表現優異，獲財政部評核全國乙組第一名。近期更與行政執行署新竹分署聯手出擊，成功拍定一名長期欠繳地價稅大戶名下遭占用土地及私設通路，拍定金額近900萬元，追回地價稅600萬元，加計拍賣產生的土地增值稅200萬元，合計為市庫挹注800萬元，展現市府清欠決心與執行力，實現公平正義。

稅務局指出，該名吳姓欠稅人多年未繳納地價稅，列名新竹市公告的「千萬級欠稅人」。為維護租稅債權，稅務局成立「欠稅追追追小組」，針對其財產詳加分析，發現其名下土地遭鄰近住戶長期違法占用，並以帆布、鐵皮，甚至水泥搭建為車庫使用。過去雖多次辦理拍賣，均因流標未果。今年初重新勘查，發現占用情形加劇，且區域內停車需求殷切，評估具拍賣實益，與新竹分署合作再度啟動執行程序。

稅務局說明，為提升拍賣成功率，稅務局重新辦理土地鑑價，拍賣底價較前次調高一成，並主動將拍賣資訊提供給社區管委會與實際占用人，指出若不積極投標，未來可能面臨「一位難求、無位可停」的困境。在積極宣導與推動下，最終遭占用土地及私設通路以近900萬元順利拍定，成功標脫多年積欠案，為市庫注入可觀稅收。

針對吳男多次辯稱自己僅為「人頭戶」、只是名義上的所有權人，稅務局強調，依據「土地稅法」第3條規定，地價稅納稅義務人為土地所有權人，並不因為僅為名義登記，即可免除納稅義務。

稅務局提醒民眾，切勿輕率出名為人頭，若日後發生欠稅而無力繳納，將可能面臨扣薪、扣存、查封財產，甚至限制出境等強制執行措施，後果得不償失。如有相關疑問，請至稅務局網站查詢，或撥03-5225161分機550、0800-000321、1999市民服務專線，將有專人為您服務。

新竹市稅務局近期與行政執行署新竹分署聯手出擊，成功拍定一名長期欠繳地價稅大戶名下遭占用土地及私設通路，拍定金額近900萬元。圖／新竹市府提供
新竹市稅務局近期與行政執行署新竹分署聯手出擊，成功拍定一名長期欠繳地價稅大戶名下遭占用土地及私設通路，拍定金額近900萬元。圖／新竹市府提供
稅務局指出，該名吳姓欠稅人多年未繳納地價稅，列名新竹市公告的「千萬級欠稅人」。為維護租稅債權，稅務局成立「欠稅追追追小組」，針對其財產詳加分析，發現其名下土地遭鄰近住戶長期違法占用，並以帆布、鐵皮，甚至水泥搭建為車庫使用。圖／新竹市府提供
稅務局指出，該名吳姓欠稅人多年未繳納地價稅，列名新竹市公告的「千萬級欠稅人」。為維護租稅債權，稅務局成立「欠稅追追追小組」，針對其財產詳加分析，發現其名下土地遭鄰近住戶長期違法占用，並以帆布、鐵皮，甚至水泥搭建為車庫使用。圖／新竹市府提供

新竹 成功 財產

延伸閱讀

影／地籍爭議爆發！40多名受害者新竹縣府前抗議 籲重辦地籍重測

竹市清晨4死車禍 倖存少年無酒精反應 警方初判：車速過快

竹市清晨車禍3死1傷 未成年駕駛遭逮帶回偵辦

遺贈取得房屋 免繳契稅

相關新聞

高雄大樹光電場7人遭起訴 違規開發逾2萬平方公尺

高雄市大樹區和山光電場違法開發案經橋頭地檢署偵辦，違規開發面積超過2萬5千平方公尺，全案已於17日偵查終結，包含光電場負...

台中男開車撞「館長」健身房 殺人未遂變毀損...更一審：有先看有無人

台中市林姓男子在去年5月間，前往北屯區「館長」陳之漢經營的健身房應徵未果，同年6月間駕駛貨車撞入健身房內，幸未釀傷亡，一...

「剴剴案」高院今開庭 民團籲速成立「兒少保護部」

台灣高等法院審理「剴剴案」，民間團體呼籲政府正視制度缺口，盡速成立具實質權限與資源統整的「兒少保護部」，避免更多孩子落入...

竹市稅務局成功拍定千萬級欠稅人土地 追回欠稅600萬元

新竹市稅務局113年度在「清理舊欠」績效表現優異，獲財政部評核全國乙組第一名。近期更與行政執行署新竹分署聯手出擊，成功拍...

確定坐牢！「陰陽水」抹全裸女信徒胸部下體 他還喊冤神明附身

張姓男子在嘉義縣住處開設私人神壇，前年以替女信徒祭改為由，在汽車旅館要求女子脫光衣服，他自稱神明降駕後，以手沾「陰陽水」...

高雄女撿便宜市價7折買到「黃金」 銀樓一驗攏是假

黃金價格近年飆漲，郭姓女子謊稱有一批黃金被棄單，因缺現金周轉，只需市價7折就能入手，林姓女子投入43萬元以為撿到便宜，結...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。