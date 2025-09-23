確定坐牢！「陰陽水」抹全裸女信徒胸部下體 他還喊冤神明附身

張姓男子在嘉義縣住處開設私人神壇，前年以替女信徒祭改為由，在汽車旅館要求女子脫光衣服，他自稱神明降駕後，以手沾「陰陽水」碰觸對方胸部及下體，最高法院依強制猥褻罪判刑9月定讞，確定要入獄。

張平時以法師自居，從事宗教科儀事務，他2023年11月間向女信徒謊稱有疾病需要神明祭改，使對方內心惶恐不安。張同年月12日下午2時許，邀約女信徒一同前往汽車旅館，在房間內要求女子脫光全身衣物。

張再稱自己為神明降駕，以手沾「陰陽水」碰觸女信徒的胸部及陰部，女子表示拒絕後，張仍佯稱這樣會對女方身體不好，而持續碰觸強制猥褻得逞。

張坦承有以陰陽水碰觸女信徒，但否認犯行，供稱當時是神明附體摸到對方胸部及陰部，這是治療過程，他沒有對女信徒有任何邪念，也有經過女方同意，不然不會處理，這是單純的事情，他被提告覺得很冤枉。

張委任律師也稱，張祭改前有寫疏文，提到三毒之氣，女信徒事前是知悉以此方式祭改，當時張衣著完整，女方也未拒絕，張並未違反女方意願，且祭改結束後，女信徒還有載兒子和張去吃薑母鴨，事後也有約好再去花蓮祭拜金母娘娘等，若有違反女方意願，怎麼還會聯繫？

律師還說，宗教信仰是憲法明文保護的自由權，張是否有神通無從檢驗，司法機關無從強求任何人證明，此屬宗教信仰領域，不是法院審究內容，請求法院判決無罪。

一審不採信張的說詞，依強制猥褻罪判刑9月，案件上訴，二審認為，宗教信仰雖然是憲法明文保護的自由權，但若利用宗教信仰侵害他人法益，仍應受到法律制裁，更不得任意以宗教信仰為名作為規避刑法的藉口。

二審指出，張既是宗教界法師不是醫師，既然對信徒稱疾病在身，自應請對方至醫療機構尋求治療，卻反而要求她到汽車旅館房間內，以無法以科學驗證神明降駕及以開水塗抹胸部及陰部等方式治療，不是一般正常法師應有宗教儀式行為，仍維持一審判決。