高雄女撿便宜市價7折買到「黃金」 銀樓一驗攏是假
黃金價格近年飆漲，郭姓女子謊稱有一批黃金被棄單，因缺現金周轉，只需市價7折就能入手，林姓女子投入43萬元以為撿到便宜，結果拿到銀樓檢驗，發現買到的是「黃銅」，氣得報警對郭女提告，檢方偵結後依詐欺罪嫌起訴郭女。
檢方指出，去年3、4月間，30歲郭女聲稱手上有一批黃金被合作廠商棄單，缺錢周轉急需有人接手；林姓女子得知後，聯繫郭女洽詢價格，郭女用市價7折將這批黃金賣給林女。
撿到便宜的林女拿到黃金後，隨即跑到銀樓檢驗，結果高溫火槍一燒，驗出來的卻不是黃金，進一步檢驗才發現入手的黃金是黃銅，林女被騙後，氣得向郭女討回被騙款項，但郭女卻耍賴不還，林女只好報警提告。
高雄地檢署偵查時，郭女聲稱這批黃金是她向抖音直播主購得，她入手後沒有驗過真偽，不曉得買到假黃金。
檢察官要求她出示購買紀錄，郭女卻說自己沒有保留交易紀錄的習慣，無法提供證明，因郭女無法證明自己被騙，今天偵結後依詐欺罪嫌起訴她。
