高雄女撿便宜市價7折買到「黃金」 銀樓一驗攏是假

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

黃金價格近年飆漲，郭姓女子謊稱有一批黃金被棄單，因缺現金周轉，只需市價7折就能入手，林姓女子投入43萬元以為撿到便宜，結果拿到銀樓檢驗，發現買到的是「黃銅」，氣得報警對郭女提告，檢方偵結後依詐欺罪嫌起訴郭女。

檢方指出，去年3、4月間，30歲郭女聲稱手上有一批黃金被合作廠商棄單，缺錢周轉急需有人接手；林姓女子得知後，聯繫郭女洽詢價格，郭女用市價7折將這批黃金賣給林女。

撿到便宜的林女拿到黃金後，隨即跑到銀樓檢驗，結果高溫火槍一燒，驗出來的卻不是黃金，進一步檢驗才發現入手的黃金是黃銅，林女被騙後，氣得向郭女討回被騙款項，但郭女卻耍賴不還，林女只好報警提告。

高雄地檢署偵查時，郭女聲稱這批黃金是她向抖音直播主購得，她入手後沒有驗過真偽，不曉得買到假黃金。

檢察官要求她出示購買紀錄，郭女卻說自己沒有保留交易紀錄的習慣，無法提供證明，因郭女無法證明自己被騙，今天偵結後依詐欺罪嫌起訴她。

高雄地檢署。圖／本報系資料照
高雄地檢署。圖／本報系資料照

黃金 提告 銀樓

相關新聞

高雄大樹光電場7人遭起訴 違規開發逾2萬平方公尺

高雄市大樹區和山光電場違法開發案經橋頭地檢署偵辦，違規開發面積超過2萬5千平方公尺，全案已於17日偵查終結，包含光電場負...

確定坐牢！「陰陽水」抹全裸女信徒胸部下體 他還喊冤神明附身

張姓男子在嘉義縣住處開設私人神壇，前年以替女信徒祭改為由，在汽車旅館要求女子脫光衣服，他自稱神明降駕後，以手沾「陰陽水」...

影／遭質疑亮票 北檢今傳喚趙少康到案說明

中廣前董事長趙少康在7月26日罷免案投票時，疑似將選票攤開給媒體拍攝，被質疑「亮票」，大安分局事後依違反「公職人員選舉罷...

趙少康726罷免亮票 北檢傳喚出庭稱「晃一晃沒故意亮票」

中廣董事長、資深媒體人趙少康今年7月26日罷免投票日，涉不慎亮票給媒體拍攝，引發爭議，日前遭依違反選罷法函送法辦。台北地...

謊稱「變性生理女」誘騙偷拍男網友私密影像兜售 檢求刑逾70年

男子王聖忠在「UT聊天室」以暱稱「找三角男」、「找肉壯男」等暱稱，對眾多男網友謊稱自己是動過變性手術的生理女，並提出約炮...

